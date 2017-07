"Lorca siempre tiene una razón poética que me alumbra"

El ciclo Lorca en los jardines del Generalife este año cruza el Atlántico y recala en las playas de Cuba. La isla es en esta edición la protagonista absoluta del espectáculo Oh Cuba, la nueva introspección en la mente y el trabajo del poeta granadino que se estrenará el próximo martes y permanecerá en Granada hasta el 26 de agosto. La obra viene de la mano del director y experto en la figura del de Fuente Vaqueros, Francisco Ortuño, un intelectual que vive con Lorca siempre pegado a la piel.

-¿Qué significa para usted Federico García Lorca?

-Lorca siempre ha sido un extraordinario acompañante en mi vida. Me produce vértigo y me enseña el sentido exacto de la vida como pulsos que nunca están quietos. Me ha hecho pensar y sentir diferente, por lo tanto creo que tiene mucho que ver con el oxígeno que me hace estar más vital y más vivo.

-¿Suspira Cuba por Lorca igual que hiciera el poeta con la isla?

-Pienso que más allá del puro hecho periodístico o el fenómeno del investigador creo que subyace en toda relacion entre Cuba y Lorca también una idea de vitalidad. Por eso la obra de Oh Cuba! está dividida en dos pulsos y cinco latidos. La idea era generar sensaciones y elementos que tengan que ver con lo que es la razón poética que se traslada a una razón escénica. Cuando Federico llega de Nueva York a Cuba descubre que tiene un cuerpo y una mirada, que su vida está llena de peligros pero también de soluciones. Él decía "yo me quedaría a vivir a aquí toda la vida". Y creo que va más allá de lo anecdótico y tiene que ver más con la intensidad que vivió en la isla.

-Lorca decía que no quería actores sino carne. ¿Cómo se consigue sacar eso de los intérpretes?

-Él lo dice en un poema de una forma muy interesante: "yo no soy un poeta ni un hombre, yo soy un pulso herido". A eso me refiero cuando él dice que no quiere actores, quiere hombres y mujeres de carne, no quiere actores profesionales en el sentido peyorativo de la palabra, quiere alejarse de la vanidad.

-¿Desde qué punto se escribe una obra sobre el Lorca más carnal y vital?

-Ha ocurrido que la dramaturgia ha pasado de ser un simple texto dramático a algo que contempla la música, la danza y el texto como aspectos esenciales. Esta obra contiene unos textos del poeta que son dichos e interpretados a partir de Loles León en la piel del duende lorquiano de Cuba, pero también hay un flamenco, una música clásica y un son cubano. La música no tiene hueso y entra de forma directa. Por lo que no cabe ningún tipo de especulación y eso te hace vibrar de una manera determinada, y al vibrar bailas. Eso es lo que ha pasado con Oh Cuba! se ha convertido en una obra que tiene palabra, tiene danza y tiene música.

-Son cubano, música clásica y flamenca ¿alguno se coloca por encima de otro?

-Están en un diálogo permanenente. El son se mezcla con el flamenco, y éste además tiene algo de ritmo de cantes de ida y vuelta como la guajira. Esa mixtura está inevitablemente en todo. Es una sangre mezclada.

-Llegar a actuar en este ciclo no es algo fácil, ¿qué tiene Oh Cuba! de especial?

-Creo que es la primera vez que un espectáculo de este formato trata la relación en ese nivel de Lorca con Cuba, eso es algo fundamental. Además creo que es la primera vez también que se da una colaboración con el Ballet Español de Cuba. Vamos a ver a sus principales figuras bailando música de raíz cubana pero con tintes absolutamente del clásico español. El jurado habrá valorado también la recuperación de un patrimonio de Lorca que quedó en Cuba, como son los textos. Todo está construido en torno a lo que él dijo o hizo allí.

-¿Cree que quedan más facetas de Lorca por explotar?

-Absolutamente. Voy a darte una primicia: estoy trabajando en otro proyecto de Lorca que no se ha hecho: la relación del poeta con el gran compositor contemporáneo Luigi Nono.

-Usted es además de artista intelectual, ¿cuál de las dos facetas le acercan más al artista?

-He hecho muchas cosas que tienen que ver con Lorca, me ha acompañado siempre. Nosotros no somos capaces de decir: hasta aquí ha llegado Lorca. Se entremezcla todo y para mí lo más importante del poeta es que siempre que me acerco a él tiene una razón poética que me alumbra. Y no sé si podría hacer algo sin esa razón. Lorca me hace sentirme vivo.

-En Granada se homenajea al poeta durante todo el año, en cambio el legado no llega.

-Creo que el lugar idóneo donde debe de estar más vivo que en cualquier otro sitio debe ser Granada. Creo que esta ciudad debe ser el lugar de referencia a nivel mundial sobre Federico García Lorca. De hecho ya lo es porque la materia prima de la obra lorquiana se la regala al pueblo. La lengua no la sostiene la RAE la sostiene la gente.