Lorca a través de sus cartas

"Recuerdo. Me gusta tanto la palabra recuerdo", dijo en una ocasión Federico García Lorca. Es a partir del recuerdo donde nace el nuevo montaje de Histrión Teatro que se estrena en el Centro Lorca este fin de semana, los próximosdías 20, 21 y 22 . Un estreno absoluto que girará luego por otras provincias españolas. El argumento surge de una hora crucial, que debió ser tan dura que tan solo imaginarla duele todavía.

El poeta está injustamente encarcelado entre las cuatro paredes de una celda. Solo quedan 60 minutos para que se lleve a cabo, sin piedad, su asesinato. "Es en ese momento cuando Federico usa lo que él solo posee y no sus captores: la creatividad, la imaginación, el soñar, el poder evadirse. Y él se evade a sus recuerdos, a lo vivido, a las experiencias que quedaron plasmadas en su correspondencia a sus seres amados", explica Juan Carlos Rubio, responsable de la dramaturgia y de la dirección de esta obra titulada La correspondencia personal de Federico García Lorca.

La obra describe cómo Lorca, antes de ser asesinado, recuerda a sus seres queridos

Esas cartas que el poeta cruzó con familiares, amigos y amores son tan bellas como su obra, pero no sólo eso. Deja traslucir la faceta más íntima del poeta, la que solo compartía con los más queridos y allegados. En esas cartas vuelca sus anhelos, sus temores, sus preocupaciones. "Papá, no quiero que me mandes más dinero", comentaba en una de ellas destinada a la casa familiar en la Huerta de San Vicente.

Con sus amigos compartía preocupaciones, extractos de poemas, de obras de teatro. "No comentéis aún nada porque es posible que luego lo cambie todo", decía.

Esa dualidad del poeta, esa faceta de alegría por una parte y de tristeza por la otra la encarna la pareja de actores formada por Gema Matarranz y Alejandro Vera. Aparecen en escena vestidos de blanco inmaculado. "Hemos querido dar a conocer al Federico alegre que tocaba el piano y que era siempre el alma de la fiesta con ese otro Federico más melancólico que era capaz de esconderse varios días sin ver a nadie, para buscar la intimidad que necesitaba para la creación", comentó Juan Carlos Rubio.

La faceta musical de García Lorca también está presente con su música original. Las canciones que tanto le gustaba interpretar, como Los cuatro muleros, Anda jaleo,Zorongo o las Morillas de Jaén nos devuelven a un poeta "cuya sangre, 80 años después, sigue más fresca nunca después de haber sido derramada", apuntó Juan Carlos Rubio.

Según los actores, el espectáculo está concebido como un descubrimiento de esta correspondencia personal que Lorca mantuvo, donde hay cartas tristes, burlonas, irónicas, teatrales, surrealistas y de un realismo hiriente y fascinante. "Con todo este fabuloso material hemos construido este espectáculo, este puzle sin complejos, este homenaje sin fisuras a la poética y la tragedia en la vida y la obra de García Lorca", comentan.

Para el alcalde de Granada, Paco Cuenca, esta obra es la prueba de que "los poetas continúan haciéndonos reflexionar" y de las "mil facetas" de García Lorca. Cuenca también elogió la labor y la calidad de las compañías granadinas mencionando no solo a Histrión sino a La Maquiné, a Etcétera y todas "las que llevan por el mundo el nombre de Granada cosechando éxitos y premios. Tenemos un altísimo nivel dramático en nuestra ciudad", apuntó.

La productora de la compañía, Nines Carrascal, destacó "la gran ilusión con la que hemos acometido este proyecto que dedicamos a una persona que nos apoyó desde el primer momento derrochando su simpatía e ilusiones, Alfonso Alcalá, que fuera director del patronato Federico García Lorca y que por desgracia nos dejó repentinamente".

La concejala de Cultura, María de Leyva, animó a todos los granadinos a no perderse esta obra que tras permanecer en el Centro Lorca los días 20 y 21 a las 21:00 horas y el 22 a las 19:00 horas, viajará al Teatro Cervantes de Málaga.

Las entradas ya están a la venta en la taquilla del Teatro Isabel la Católica y en www.redentradas.com. También pueden adquirirse en en Centro Lorca de la Romanilla desde una hora antes del espectáculo.

Histrión Teatro es una de las compañías de referencia españolas en teatro clásico y contemporáneo. Ha producido más de 19 espectáculos que han girado por todo el mundo y ha recibido numerosos premios como el de mejor Espectáculo en Gira de la feria Internacional de Artes Escénicas de Aragón. Su teatro habla de tú a tú con el espectador.