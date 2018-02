"Si Lorca viviera, diría que Granada es una ciudad canalla"

El abanico de la poesía contemporánea tiene nuevos colores que nos enfocan hacia la mujer poeta que prefiere escribir sin estresarse marginándose ex profeso de certámenes de la poesía "para gladiadores" profusamente ensalzados por las redes sociales. Ana Silva Cuesta (Málaga, 1980) prefiere la intimidad que en su sentimiento se sedimenta de inquietud cultural e intelectual. Silva es una malagueña nazarí en Granada pues se licenció en nuestra universidad en árabe clásico buscando siempre la conexión del sedimento andalusí con la aportación occidental donde ninguna poesía excluye a la otra. Así, la poeta ya tiene dos libros editados que son el punto inicial de un destino. El primero titulado Cuerpo adentro es un impulso al feminismo que restaña a la mujer poeta y gracias a sus desvelos lo presentó en año pasado en la Casa Árabe en Madrid donde además lo completó bilingüe en español y árabe. El segundo es una Antología poética hispanoárabe actual donde Silva se proyecta junto a otros poetas de ambos sexos árabes, magrebíes y españoles con la serenidad de la poeta andaluza que estudia a fondo cada poema, porque en cada uno de ellos, se encuentra su forja emocional de donde ella la traslada su alma hacia "un balcón lleno de sol".

El sendero de Silva no necesita de espectáculos mediáticos ni ella toma licencias para intervenciones espectaculares donde el ridículo o suerte del neófito pueda salpicarle su profundidad creativa. La artista malagueña descubrió en la Sublime Puerta el mosaico mediterráneo de ida y vuelta, que como cantó Serrat va "de Algeciras a Estambul" y de ese impacto sentimental construye una poesía paciente y capaz de sondear el crisol que ya describiese doña María Zambrano. Culta y serena la poeta que nació malagueña para ser también granadina dispone de una mente ágil y una sesera dotada de instrumentos emocionales inéditos que avanzan su poesía por los caminos de un presente incierto donde el despiste editorial va de la mano del caos pseudopoético que ha tomado las redes sociales como si fuese Operación Triunfo para triturar versos de cenotafio.

Me parece igual de perverso que un hombre o una mujer ganen un premio nacional; no es una cuestión de género"

-¿Por qué se molesta en escribir versos?

-Porque para mí no son sentimientos sino experiencias.

-Mujer y poeta. ¿Se siente arropada o exiliada?

-Mitad y mitad. Arropada por las propias mujeres y también por hombres que no deben discriminarse, y exiliada de las ciudades.

-Dicen que Al Ándalus tuvo a mujeres poetas tan universales como desconocidas. ¿Puede citar algunas?

-La principal para mi resulta Walada de Córdoba, que siento mucho su espíritu, sin obviar a otras similares que he leído, pero Walada es muy anarquista.

-¿Qué siente cuando usted recita?

-Es un parto. Un darse a la vida y a la gente descubriendo facetas personales, incluso mías, que desconocía.

-¿Cree que Granada no protege a los poetas emergentes y porqué?

-Si Lorca estuviese vivo creo que diría que Granada es una ciudad canalla. Aquí no suele reconocerse la valía de sus gentes e incluso de los que somos "extranjeros" dentro de Granada.

-Ahora tras el Premio Nacional de España 2017 de Poesía a Ángeles Mora, ¿ve quizá que la mujer poeta pueda equilibrar su poesía frente al poeta masculino de siempre?

-Me mantengo confrontada frente a los premios nacionales y me parece igual de perverso que los gane un hombre o una mujer porque en verdad los premios no son cuestión de género. Admiro la poesía de Ángeles Mora pero creo en la autogestión de la creatividad literaria y hecho en falta esos espacios porque son temática de su aceptación social.

-¿Qué opinión le merece la poesía de aluvión que inunda las redes sociales?

- Tal y como yo concibo la poesía no podría entender que eso es poesía porque el filtro de las redes sociales es muy importante y no creo que esa plataforma sea la mejor base donde poder proyectarse como poeta. Hay una dictadura mediática que colisiona con lo inmediato.

-¿La poesía entonces nace o se hace?

-A partes iguales.

-¿Tener editor es como disponer de hada madrina?

-No. Tener editor es disponer de un vehículo para poder materializar un sueño.

-¿Qué le parece el carísimo edificio que como un cenotafio lorquiano se alza hueco en La Romanilla?

-Me parece que es un atentado incluso a la propia memoria del Federico que he conocido viviendo en Granada ya por más de diez años.

-¿La poesía andaluza tiene alma árabe?

-Porqué en su libro Cuerpo adentro también está escrito en la lengua de Ibn Hazm (Abén Hacen).

-Porque es un libro para transitar fronteras.

-Qué piensa de este autor andalusí del Collar de la paloma que después de mil años se siga vendiendo su libro?

-Aportó las claves necesarias para la sociedad enferma de hoy, sobre todo, para aproximarse al concepto del amor.

-¿Y de los poetas de la Alhambra, qué siente al leer sus versos insertos en las paredes de la Mansión del Trono Real?

-Pienso que me hablan y me llaman a la continua indignación.

-¿Debe la Puerta de Bib Rambla volver a su plaza?

-Por supuesto. Las puertas que no están en su lugar funcionan a modo de puertas cerradas y hay que abrirlas.