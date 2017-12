Maceo Parker cierra la gira con un lleno en la Copera

Maceo Parker ayer cerró su gira Española en Granada por todo lo alto. Colgó el cartel de no hay entradas en la sala Industrial Copera al más puro estilo americano. El que afirma tocar un género que se define a sí mismo hasta en el nombre, 'lovepowermusic', o la música del poder del amor, celebra sus cincuenta años pegado al instrumento viento metal. Maceo Parker (Kinston, Carolina del Norte) tocó junto al inmortal James Brown durante más de 20 años, pero no quedó todo en un acompañamiento superficial: el funk como género nació en parte de sus dedos y de su electricidad innata. El 'artista antes conocido como Prince' también compartió escenarios con este mítico de la música así como el grupo Parliament-Funkadelic de la década de los setenta. Con un repertorio con un "98 % de funk y un 2 % de cualquier otra cosa, desde jazz hasta baladas y rock and roll", como él mismo afirma, la pasada noche Granada se llenó de sonido funky, amor, clase y sobre todo, sabor a historia de la música.