Manzanas azules

La ficha 'La uruguaya' Pedro Mairal.Libros del Asteroide. Barcelona, 2017. 142 páginas. 16 euros

Lucas Pereira es un escritor argentino. Cuarenta y tantos años, casado, un hijo. El cierto éxito que tiene fuera de su país, al traducirse en dinero efectivo pierde parte de su valor debido a las restricciones financieras. Por ello, ha abierto una cuenta en Uruguay, donde va una o dos veces al año a retirar los dólares allí abonados, que le dan para vivir el doble del tiempo que podría hacerlo cobrándolos en su país. Pero no sólo va por dinero. En uno de los bolos en que participó un curso anterior conoció a una joven veinteañera, Magali Guerra, Guerrita, con la que viene soñando después de una noche de baile, copas y un affaire no consumado. Como ha de retirar 15.000 dólares, que le darán para vivir un año entero y escribir una novela apalabrada, queda con ella, la uruguaya del título, deseando consumar lo que en el viaje previo dejó incoado.

Con este punto de partida, Mairal (Buenos Aires, 1970) podría haber escrito una novela más. Pero no lo ha hecho. La voz del escritor Pereira va contando en primera persona la atropellada aventura de ese día de culminación de la infidelidad y, de paso, su historia matrimonial, personal. Y lo hace dirigiéndose a una segunda persona que es su mujer, bueno, su ex mujer, porque narra un año después de la separación. La peripecia de ese día es divertida (hay episodios que hacen sonreír), trágica (al incauto Lucas acaban robándole el dinero; teme, aunque prefiera no saber, que alguien compinchado con Guerrita), trepidante (el libro se bebe, parece más corto de lo que es); y sorprendente, pues aunque su aventura es el detonante de la separación, su mujer le tiene preparada una noticia inesperada, que mejor será no revelar. A Lucas lo deja descolocado, y eso que aún está medio lelo pensando en la "manzana azul" que parecía el trasero de Guerrita enfundado en los vaqueros que, ay, no logró quitarle en su jornada uruguaya.