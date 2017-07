Martin Landau, un secundario para el recuerdo

Alto, atractivo y formado en la famosa academia de actores de Lee Strasberg, Martin Landau fue un polifacético intérprete que sin embargo no siempre lo tuvo fácil en Hollywood. Tuvo que esperar hasta 1995, tras decenas de películas y dos anteriores nominaciones, para conseguir su único Oscar, por encarnar a Bela Lugosi en la timburtonianaEd Wood.

A sus 89 años cumplidos en junio, Landau tenía aún muchos proyectos entre manos. Por eso, la repentina noticia de su muerte cayó el domingo como una losa sobre la meca del cine. Falleció el sábado, tras "inesperadas complicaciones" y un breve ingreso en un hospital de Los Ángeles, según confirmó su portavoz.

Tras dar sus primeros pasos sobre los escenarios del Broadway neoyorquino y en la televisión, Landau se estrenó ante la cámara de Alfred Hitchcock. Junto a Cary Grant y James Manson, realizó un papel secundario en el thriller Con la muerte en los talones, tras el que siguió otro más pequeño como soldado romano en la superproducción Cleopatra.

Su salto a la fama llegó de la mano de la pequeña pantalla como el agente secreto Rolling Hand en la serie Misión imposible (1966-1969), junto a su entonces esposa, Barbara Bain. En los años 70, la pareja también participó en la serie británica de ciencia ficción Mondbasis Alpha 1. Pero en 1993, tras más de 35 años juntos, el matrimonio se disolvió.

Durante años, a Landau no le llegaban buenos papeles, o así lo contó después en una entrevista concedida en 1994. "Interpretaba roles ridículos en películas sin nada que decir, personajes sin sentido", dijo, citado por The New York Times. Pero en 1988 llegó Tucker, el biopic del diseñador de coches que dirigió Francis Ford Coppola y que un año después le valió un Globo de Oro como mejor actor de reparto y una nominación al Oscar.

Después, Landau llamó la atención de Woody Allen. En Delitos y faltas dio vida a un oftalmólogo que se quiere quitar de encima a su examante (Angelica Houston), y por el que fue nuevamente nominado al Oscar. La estatuilla la consiguió en 1995 por su papel de Bela Lugosi en Ed Wood, de Tim Burton. Y desde entonces tuvo numerosos papeles de reparto significativos, como en el thriller político City Hall o en Expediente X.

Hace dos años participó en Remember (Atom Egoyan), en la que daba vida a un superviviente en silla de ruedas del campo de concentración de Auschwitz. En el filme, enviaba a un viejo amigo (Christopher Plummer) a recorrer Estados Unidos en busca del guarda de Auschwitz que había sido responsable de la muerte de las familias de ambos.