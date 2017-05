Martínez-Orts acerca hoy su 'Star Wars' a Granada

Constantino Martínez-Orts, fundador y director de la Film Symphony Orchestra (FSO), considera que falta originalidad en la mercadotecnia relacionada con la música clásica y que, salvo contadas casos, los programadores no saben "venderla". "No es un problema de calidad en las orquestas, ni de variedad en la programación, ni de calidad de contenidos. Es un problema de no saber vender, ni más ni menos", dice este compositor, que hoy actúa en el Palacio de Congresos de Granada con La música de las galaxias, que celebra el 40 aniversario de Star Wars.

El director de la FSO, que ha acercado a muchas salas de concierto a audiencias que jamás habrían pisado un auditorio, pone como ejemplo que la quinta sinfonía de Shotakovch es una maravilla, pero que si no se sabe "vender" sólo interesará a los especialistas en música clásica y a un público determinado y minoritario.

Para el músico, el problema es que la música clásica no sabe venderse al público

"La música clásica tiene valor por sí sola y podría tener mucho más publico del que actualmente tiene en España", indica Martínez-Orts, que lleva cinco años de trabajo por alcanzar altos niveles de calidad, originalidad en sus espectáculos, con respeto por la música y compromiso con la excelencia.

Preguntado sobre la salud de la música y el cine en relación a la piratería, confía en que las descargas ilegales tengan "los días contados" y que se revisen determinados modelos "injustos" de recaudación de derechos de autor hacia otros que favorecerían la generalización de prácticas legales a determinada población.

"Entiendo que un pub pague un canon porque se lucra de alguna manera de la música que su DJ pincha, pero qué sentido tiene que una peluquería esté pagando por tener música de fondo. A una peluquería los clientes acuden por el arte que tenga el peluquero no por la música", explica.

El director avanza además que trabaja en la puesta en marcha del nuevo FSO TOUR 2017, el más ambicioso hasta el momento con más de treinta conciertos en España y que traerá un repertorio lleno de novedades y grandes títulos, como la música de La La Land.

También han lanzado la FSO Big Band, un nuevo proyecto musical divertido y original en el que interpretan música de cine en clave de jazz y que se estrenará en el Festival Jardines del Botánico de Madrid el 15 de julio. Además, en breve sacará a la venta el nuevo disco La Música de Las Galaxias, con la que está de gira por España.