'El Mesías' en trescientas voces

Georg Friedrich Händel tenía un ritual. Una costumbre que no dejó hasta que le llegó la muerte. La historia -la fabulada y mucho más interesante- parte de una inspiración divina que le llegaba al célebre compositor alemán tras un periodo de sequía creativa. Así, y como no podía ser de otra manera, nació en 1741 quizás su composición más egregia: El Mesías. Esta obra cimentó su rito. Desde que la estrenara en 1742, en el New Music Hall de Dublín, el alemán la dirigió cada año hasta su muerte -en 1759- en época de Pascua, esta vez en el Covent Garden (Royal Opera House) de Londres.

Esta obra para coro, que encuentra su clímax en el Aleluya, es el preludio tradicional de la Navidad y este fin de semana resonará con fuerza en los tabiques del Auditorio Manuel Falla con 290 gargantas embravecidas al mando gracias al concierto El Mesías participativo. La cita, que se celebra junto a la Orquesta Ciudad de Granada (OCG), se organizó en la ciudad por primera vez hace quince años, en 2002 y su principal peculiaridad es que los casi tres centenares de voces pertenecen a coros no profesionales de la provincia.

Los cantantes se sumarán a las voces principales del escenario desde sus butacas

Los conciertos, que está organizado por la OCG y la Obra Social La Caixa, tendrán lugar mañana viernes y el sábado a partir de las 20:30 horas. La cita que representa la bienvenida cultural a la Navidad es también una celebración del amor a la música de una ciudad. Bajo la dirección del director y contratenor, Carlos Mena -amante de esta actividad- actuarán desde el escenario del Auditorio Manuel de Falla, la Orquesta y Coro Ciudad de Granada, junto a un conjunto de solistas formado por Alicia Amo, soprano; Anna Alàs, contralto; Juan Antonio Sanabria, tenor; y José Antonio López, bajo. A estas voces se añadirán, desde sus respectivas butacas los más de 290 cantantes no profesionales, procedentes de trece agrupaciones corales de la provincia.

La iniciativa que la Obra Social la Caixa lleva por toda España desde hace décadas recaló en esta ciudad en 2002 y fue la OCG -bajo la dirección de Josep Pons- la primera orquesta no barcelonesa en entrar en el proyecto. Así lo relató Nuria Oller, la jefa del programa musical de la fundación ayer durante la presentación en el Ayuntamiento. Oller, quiso además congratularse por el éxito de esta actividad en la que "el público es diferente, ya que descubre cómo la música fluye desde dentro".

Estos conciertos participativos impulsados por la Obra Social La Caixa desde hace 23 años permiten a cantantes aficionados y amantes de la música embarcarse en un proyecto pedagógico de dimensiones profesionales.

La experiencia de los más de 290 cantantes amateur ha comenzado ya con el trabajo individual de la agrupación coral y con el inicio de los ensayos conjuntos el pasado mes de noviembre, en total más de 27 horas de pruebas de voces para llegar a los objetivos del maestro Mena.

El proyecto se inició en Barcelona en el año 1995, y desde entonces se ha extendido a decenas de ciudades españolas. Desde esa fecha, más de 51.000 participantes han cantado las partes corales de las obras y 457.000 personas han asistido a los conciertos por toda España.