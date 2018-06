Soleá Morente recibe el Premio Princesa de Girona de las Artes y las Letras

Soleá Morente recibió ayer junto al violonchelista Pablo Fernández Castro el Premio Premio Princesa de Girona Artes y Letras. El jurado de expertos, formado por Luis Alegre, Jesús Cimarro, Montserrat Domínguez, Víctor García de Gomar, Rafael Moneo, Gracia Querejeta, Andrés Salado y Maribel Verdú, consideró que la cantante granadina es "una artista completamente genuina" que ha sabido extraer "lo mejor" de la tradición flamenca para fusionarla con otros géneros, como el pop y el rock.

"Mi padre siempre me decía que sin riesgo no hay creatividad", recordó la música granadina al recoger el galardón en el que reconoció la influencia "diaria" de dos de sus "referentes musicales y vitales": su progenitor, Enrique Morente, y su hermana, la famosa cantaora Estrella Morente.

"Cuando acabé mis estudios de Filología, no sabía por donde tirar, y mi padre me dijo que no tuviera miedo, que me dedicara a lo que me hiciera sentir bien, y que cuando lo decidiera, la preparación y el conocimiento serían mis mejores armas", explicó la cantante licenciada en Filología Hispánica por la UGR.

Al margen de sus colaboraciones con diferentes artistas como Jota Antonio Arias, Florent Muñoz y Eric Jiménez -todos ellos de Los Planetas-, ha publicado dos discos bajo su nombre: Tendrá que haber un camino y Ole Lorelei.Como actriz destacan sus trabajos en obras como Yerma, dirigida por Miguel Narros, Lisístrata con José Carlos Plaza y Clara Wou con Secun de la Rosa.