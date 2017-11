Muere a los 67 años el actor y cantante David Cassidy

El actor y cantante estadounidense David Cassidy, que en la década de los 70 fue un ídolo de los jóvenes, falleció este martes a los 67 años después de que la semana pasada fuera hospitalizado en estado crítico en Florida.

"En nombre de la familia Cassidy, anunciamos con gran tristeza el fallecimiento de nuestro querido padre, tío y hermano David Cassidy", señaló en un comunicado reproducido por medios estadounidenses su representante, Joann Geffen. El artista había confesado a comienzos de este año que padecía demencia.

Cassidy alcanzó una extraordinaria fama en los años 70 con éxitos del pop como I Think I Love You, que le llevaron a dar multitudinarios conciertos rebosantes de pasión y auténtica locura por parte de los fans, y con su participación como actor en la serie televisiva The Partridge Family (1970-74), titulada en España Mamá y sus increíbles hijos.

La salud del artista se había deteriorado en los últimos tiempos, ya que padecía del riñón y del hígado y también sufría problemas de memoria. A comienzos de 2017, Cassidy informó que se veía obligado a abandonar su carrera musical debido, entre otros motivos, a la artritis que convertían en un martirio tocar la guitarra.

Cassidy nació el 12 de abril de 1950 en Nueva York y era hijo del cantante y actor Jack Cassidy, quien tras divorciarse de la actriz Evelyn Ward se casó con Shirley Jones, que compartiría escenas con su hijastro David en The Partridge Family.

Este show televisivo sobre una familia de músicos lanzó a Cassidy al estrellato, convertido en un joven y atractivo cantante que enloquecía a los adolescentes. Aprovechando el impulso de la pequeña pantalla, Cassidy comenzó su carrera musical en solitario con su álbum debut Cherish (1972), a los que siguieron grabaciones como Rock Me Baby (1972) o The Higher They Climb, The Harder They Fall (1975).

Gracias a otras canciones muy populares como How Can I Be Sure o Daydreamer, Cassidy dio durante esos años gigantescos conciertos en enormes recintos como el Astrodome de Houston (EE.UU.) o el Madison Square Garden de Nueva York. En esos recitales sus fans perdían el control con frecuencia, lo que provocaba numerosos heridos y problemas de orden público. Como muestra, una adolescente murió en 1974 tras un concierto de Cassidy en el estadio de Wembley en Londres. En esa época, su momento de mayor gloria, Cassidy protagonizó una polémica portada desnudo en la revista Rolling Stone.

El cantante, que siguió haciendo giras con regularidad pasados los años y que conservó una nutrida base de seguidores, lidió posteriormente con problemas de alcohol, que propiciaron su arresto en varias ocasiones por conducir con niveles por encima de lo permitido y que, más tarde, le llevaron a un proceso de rehabilitación en 2014. Un año después, el músico se declaró en bancarrota.

Este año, tras anunciar su retirada y que padecía demencia, Cassidy dijo que trataría de concentrarse en su "salud y felicidad". "Quiero dedicar mis esfuerzos a lo que soy, a quien soy", aseguró, antes de subrayar que quería "amar, disfrutar de la vida".