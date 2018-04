Mujeres al poder en la Feria del Libro

Zahara, Carmen Canet, María Arnal, Carmen Campos, Cecilia López Ballesteros. La sexta jornada de la Feria del Libro ayer estuvo protagonizada, sobre todo, por mujeres brillantes y talentosas. Al margen de la Carpa de la Ciencia, que está logrando atraer a gran cantidad de público con sus charlas divulgativas, Zahara se coronó como la gran triunfadora del día. La cantante reunió a un centenar de personas en la presentación de su primer libro, Trabajo, piso, pareja, en la que estuvo acompañada del profesor de literatura Jairo García Jaramillo. "Si un productor me preguntara qué pasa en el libro para hacer una serie, le diría que nada. No muere nadie. No hay una cosa frenética. Lo que pasa es la vida misma. La protagonista conoce a alguien y convive con él. Hablar de lo cotidiano es complicado", explicó mientras esbozaba una ligera sonrisa.

Zahara compone en Trabajo, piso, pareja un relato a dos voces sobre la conciliación romántica y profesional en una época en la que está mal visto enamorarse, en la que el trabajo es la prioridad y el desapego familiar la norma. "La novela está cargada de mala leche. Yo estuve muy cabreada cuando escribí esto. Hablo de la mediocridad que impera, de la precariedad en la que vivimos instalada", reconoció la cantante a propósito del libro que, en palabras de Jaramillo, "tiene una lectura tremendamente social: habla de un precariado, de la frustración de toda una generación".

Como colofón al día, se celebró un concierto con The New Raemon, María Arnal y Marcel Bagés

En el primer libro de la artista ubetense, señaló, "hay muchísima poesía y está cargado de metáforas e imágenes, incluso mucho más que en mis canciones". La portada, donde se ve a un mujer y a un hombre con guantes de boxeo, no es casual. Refleja precisamente lo que la autora quería contar con la novela: hablar de lo compleja que es una relación. "Las relaciones profesionales, familiares o sentimentales son una danza agresiva, como el boxeo. Unos tiene más estilo, otros menos. Disimulas un golpe, manipulas, juegas, seduces, te dejas seducir. Hay un capítulo entero donde narro una discusión de la pareja protagonistas contada como si fuera un combate", explicó.

Una de las cosas más interesantes de Trabajo, piso, pareja es que la cantante no se ha ceñido a roles de género. "No quería hacer un matrimoniadas, digamos. Quería contar una historia donde él pudiera ser ella y viceversa. Son solo dos personas que no se entienden de vez en cuando", resumió acerca de la novela, cuya narración se la planteó Zahara como si fueran "escenas de series". "Este libro es una serie de tres temporadas. Si hay alguien de Netflix en la sala, que me avise, por favor", dijo entre risas.

Una hora después, Carmen Canet presentaba su nuevo libro de aforismos, acompañada de la escritora Erika Martínez, ante un público curioso. El aforismo, claro, "no se puede confundir con las espotaneidades, ni con los tuits; es un género literario a caballo entre la filosofía y lo poético y lo lírico". La escritora almeriense, afincada en Granada, afirmó que "los aforismos de hoy son como libros de mesa de camilla, para dialogar, para conversar con ellos", en contraposición a los antiguos aforismos, "que eran sentencias grandilocuentes, llenas de mensajes morales".

Dividido en cuatro partes, Luciérnagas -el título del nuevo libro- atiende a cuestiones relacionadas con "la vida, al amor, la amistad, las evocaciones que nacen de las cosas más cotidianas y el arte en general". A diferencia del primer libro de Canet, Malabarismos, en éste la autora ha jugado "mucho más con el humor y la ironía" y rinde homenaje a las mujeres. "Quería mostrar mi reconocimiento a las Sinsombrero -las mujeres de la Generación del 27-, en especial a María Teresa León; a Dulce Chacón -autora de La voz dormida-; a Ana María Matute; a Dionisia García, una aforista de 80 años y más grande que la copa de un pino", recalcó.

Como colofón se celebró un concierto muy especial, donde se reunió a la cantante María Arnal, que este año está imparable, acompañado del guitarrista Marcel Bagés, y la banda catalana The New Raemon, en el Teatro Isabel la Católica. Mujeres al poder pareció ser el lema que la sexta jornada de la Feria del Libro llevó por bandera.