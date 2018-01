Natalia Domínguez y Oihana Cordero inauguran muestra a la vez en el PTS

Dos exposiciones se inaugurarán hoy de manera simultánea, a las 20:00, en el PTS. Se trata de Cuerpos. El tiempo de la sepia, de Oihana Cordero (planta baja); y Greetings to the Audience, de Natalia Domínguez (planta alta). La primera muestra es, según los organizadores, una propuesta "para pensar nuestro cuerpo y sus relaciones. Partiendo de lo propio, lejos del ideal normativo de la sexualidad y del género, lejos de las asfixiantes dicotomías, los cuerpos que transitan esta muestra pretenden seducirnos para que nos aproximemos a ellos y establezcamos un vínculo emocional: ¿qué son esos cuerpos?, ¿qué hacen?, ¿qué quieren?".

En Greetings to the Audience, la artista jerezana Natalia Domínguez "toma la epopeya de explorar el espacio exterior desconocido para adentrar al espectador en un mundo lleno de enigmas, como podrían serlo los del arte", explican los comisarios. Domínguez ha ido desarrollando en esta exposición, producida por programa Iniciarte, "una práctica artística donde la investigación sobre los medios de representación en las artes visuales, el rol del artista o el lugar del público es constantemente cuestionado", aclaran los organizadores.

Organizadas por el Área de Artes Visuales de La Madraza-Centro de Cultura Contemporánea del Vicerrectorado de Extensión Universitaria de la UGR, ambas con entrada libre hasta completar el aforo, podrán visitarse del 18 de enero al 16 de marzo de 2018 en horarios, de lunes a viernes, de 11:00 a 14:00, y de 17:30 a 20:30.