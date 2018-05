Netflix levanta pasiones entre los granadinos

Aún queda más de una semana para que comience el rodaje en Granada de la nueva serie coreana de Netflix. Sin embargo, desde ayer Recuerdos de la Alhambra ya está levantando pasiones en Granada. La empresa ModExpoR Casting Internacional citó a los granadinos que quisieran participar como extras en la serie en la puerta del Colegio Ave María Casa Madre a las 16:00. Mientras que los más confiados llegaron tan sólo media hora antes, los más entregados estaban esperando desde las 13:30. Entre estos últimos se encontraba Aixa, la primera de la cola, cuya principal motivación para venir era poder conocer al famoso cantante coreano y protagonista de la serie Hyun Bin. "Nosotras como fans hemos venido para poder estar en la misma escena que él. Como si es barriendo el suelo. Nos da igual. Es una experiencia más para mí, que soy de artes escénicas, y así puedo conocer más gente del mundo de Corea y del espectáculo", afirmaba la joven.

A pesar de la expectación que había en la cola, destacaba el poco revuelo que se formó entre la gente, aún cuando la empresa malagueña se ha encargado de la selección de figurantes de Juego de Tronos y la serie de Picasso con Antonio Banderas en España. Sobre el terreno no había (ni se necesitaba) control policial, cosa que si ocurrió en el multitudinario casting para la serie El Príncipe, que curiosamente se rodó justo en frente de este colegio.

La youtuber andaluza Lachica Macgyer estuvo grabando un vídeo del evento y recalcó que "en mis redes sociales no vi nada, solamente vi un artículo en el Granada Hoy de que Netflix, que nos mola, iba a rodar aquí. Esperábamos una cola enorme, pero parece que hay esperanzas de que nos cojan". El propio director de casting, Rafa Guadamuro, reconocía que esperaban más gente: "El hecho de que esté lloviendo y que estemos en lo alto de la cuesta ha hecho que venga menos gente". A pesar del aparente buen tiempo, las previsiones se cumplieron y desde las 16:00 empezó a llover intensamente.

Menos mal que el casting empezó a la hora anunciada, y todo el mundo entró al colegio. En un aula bastante grande del mismo se vieron forzados por el mal tiempo a meter a todos los asistentes. El proceso de selección fue bastante general y no se sabía muy bien qué estaban buscando. "Me imagino que buscarán un perfil de la época, morenas", se aventuraba Cristina, apoyada por su amiga Aixa, que apuntaba que "hay muchas teorías que dicen que a lo mejor la serie va de que viajan en el tiempo en ese hotel a la Alhambra. Entonces no sabemos si buscan gente actual o con un perfil más árabe". Por su parte, el director de casting sólo avanzaba que estaban buscando "perfiles varios, pero más no puedo contar ya que es secreto de sumario. Nosotros seleccionamos a todos y luego hacemos la criba en función de las necesidades de la serie". Esto puede resultar un poco complicado, ya que la mayoría de los presentes tenía entre los 18 y 40 años. De hecho, una mujer más mayor fue seleccionada inmediatamente por presentar un perfil más distinto.

Sea cual sea el perfil, los asistentes fueron organizados por grupos y se les iba dando un número. Después, pasaban a rellenar una ficha con sus datos personales, físicos y habilidades especiales que tuvieran, como tocar la guitarra, y se les tomaban las medidas del cuerpo. Por último, un fotógrafo les tomaba una foto de cuerpo entero y de rostro.

Con todo ello, la empresa ya tiene todos los datos suficientes para seleccionar a los figurantes granadinos de la nueva serie de Netflix, con los que se pondrá en contacto en los próximos días. Los afortunados tendrán la oportunidad de estar en el rodaje de la nueva serie de la famosa plataforma en streaming del 28 de mayo al 1 de junio, en lugares como el propio colegio donde se organizó la selección.