Neuman abrirá la temporada invernal de los conciertos Alhambra & Cía

El tándem formado Cervezas Alhambra y el Ayuntamiento de Granada vuelve a apostar por unir el nombre de la ciudad y la música en una colaboración tan larga como fructífera. Así, un otoño más se convertirá en un lugar de referencia en el panorama de la música rock y pop del país gracias a Momentos Alhambra Música, un programa que traerá hasta el Auditorio Manuel de Falla desde enero a mayo a las principales bandas del país, entre las que destacan Neuman, Revólver o La M.O.D.A.

Si para otras propuestas se ha optado por abrir otros espacios, en esta ocasión el Ayuntamiento propone el Auditorio Manuel de Falla, que se consolida como uno de los principales espacios musicales del país, tras la apuesta municipal por abrir el espacio dedicado tradicionalmente a la música clásica a nuevos estilos musicales como el rock o el pop.

Momentos Alhambra Música, puesto en marcha por el Ayuntamiento de Granada y Cervezas Alhambra, pero también por los promotores Musiserv Producciones, se engloba dentro de Los Especiales de Alhambra &Compañía.

En su séptima edición, el ciclo arranca la temporada el próximo 2 de diciembre de la mano del grupo Neuman, liderado por Paco Román, que presentará en Granada su cuarto álbum Crashpad, surgido tres años y tres meses después de una intensa gira a raíz de su anterior trabajo If.

Editado por Subterfuge, Crashpad es un disco doble y el quinto trabajo de Neuman en diez años. Mantiene la esencia folk, shoegaze y post rock y el sonido inequívocamente anglosajón del grupo.

Paco Román, cantante, compositor y artífice de la banda, cuenta que grabó la primera de sus ideas en su móvil. Llegó a acumular más de 100. A principios de 2016, ya tenía el álbum entero, que cobró cuerpo en el sótano de su casa granadina. El disco ha sido publicado el 15 de septiembre de este mismo año. Tras más de dos años de gira, Neuman ha decidido regresar al formato trío, como en la época de The family plot. Otro elemento que ha vuelto es el sonido del piano, reducido a un papel secundario en If. Pero lo que sigue intacta es la emoción en la voz del músico en canciones como Deleted files, Dizzy, Quiet, All that matters o Gibberish.

Momentos Alhambra Música continuará su programación en 2018 con la actuación de La Maravillosa Orquesta del Alcohol (LA M.O.D.A.), que, tras un año apartados de los escenarios, llevarán el 13 de enero a las 21:30 horas al escenario del Auditorio Manuel de Falla su tercer LP Salvavidas (de las balas perdidas).

Rulo y La Contrabanda, después del éxito de sus anteriores giras, presentará el 3 de febrero su proyecto Objetos perdidos.

Ya en abril, el día 7, Revólver -que próximamente cumplen 25 años de la publicación de su disco Básico I- vuelve la vista atrás para revivir los mejores momentos de su amplia trayectoria musical.

David Otero, reconocido cantante, guitarrista y compositor y miembro de El canto del Loco, será el encargado de poner el broche final el 12 de mayo a la sétima edición de Momentos Alhambra Música.

El alcalde de Granada, Francisco Cuenca, durante la presentación ayer de la nueva programación, destacó el compromiso del Ayuntamiento de Granada por consolidar a la ciudad como el gran referente cultural del Sur de España con una programación musical estable y de calidad, "que ha convertido Granada en todo un referente nacional".