El nuevo Nomenclátor permitiría acústicos en bares sin licencia hasta la medianoche

El Decreto 78/2002, por el que se aprueba el Nomenclátor y el Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, languidece desde hace años. "Está obsoleto. La realidad física del ejercicio de las actividades de cualquier restaurante, discoteca o bar ha cambiado mucho en 15 años y se ven muy limitados. Todo eso ha generado un problema grandísimo", resume muy serio Federico Olóriz Hernández-Carrillo, abogado y urbanista granadino que lleva año y medio participando en los grupos de trabajos encargados de redactar las modificaciones del nuevo Nomenclátor. El Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Granada también está de acuerdo con Olóriz. "Tal y como está configurado hoy día es un problema. Es muy restrictivo. Prima el derecho al descanso frente al derecho a la diversión, y lo que se tiene que llegar es a un equilibrio", explican.

En lo referente a la música en directo, la nueva ley permitiría a los establecimientos de hostelería sin música "actuaciones de pequeño formato sin el apoyo de medios de amplificación o reproducción sonora o audiovisual, siempre que no se genere en su interior niveles de presión sonora superiores a 80 decibelios para la totalidad de los emisores acústico". Mientras que en los bares con música -grabada-, "el límite se fijaría en 90 decibelios", se lee en el artículo 8.2 del borrador que lleva casi dos años elaborándose. Esto significaría que los bares sin licencia para conciertos, además de cualquier otro establecimiento, podrían ofrecer directos en los que no se enganchara ningún instrumento a la electricidad. En la actualidad, en dichos locales no se permite ni un concierto, ni un monólogo, y ni siquiera la actuación de un discreto mimo. "La Consejería de Medio ambiente requerirá al local un aislamiento acústico mínimo para que pueda dar esos conciertos. Ahora está prohibido", subraya el urbanista granadino. La hora límite de celebración de los directos, que "está por determinar porque se está negociando todavía", reconoce Olóriz, "no sobrepasaría las 00:00".

El Colectivo Granada Ciudad del Rock envió en noviembre sus alegaciones al borrador "que no han vuelto a enviarnos ni conocemos", reprocha el representante de la plataforma y batería de Niños Mutantes, Nani Castañeda. "Cualquier acústico necesita poder meter una voz por un micro o una acústica o un piano por amplificador o equipo de voces. Eso son equipos de amplificación. El acústico puro sin amplificar prácticamente no existe; y la cuestión de los decibelios está tan restringida que va a ser imposible hacer cualquier actuación sin superarlos, lo que conllevará expedientes, sanciones y multas a la menor queja de cualquier vecino o de la competencia malintencionada", recrimina el colectivo musical en el documento. "Lo mires por donde lo mires hay muchos errores en este proyecto de ley", señala Castañeda.

Las soluciones que proponen desde la agrupación auspiciada por el Consistorio a través del proyecto Granada Ciudad del Rock son las siguientes: "es imperativo que la ley elimine "sin el apoyo de medios de amplificación o reproducción sonora o audiovisual". Esta condición hace imposible cualquier actuación; subir a 85 dBa para establecimientos sin música y a 95 dBa para establecimientos con música; y que la ley establezca que para las actuaciones en directo en todos los locales se permitirá un nivel de decibelios X por debajo de la capacidad de insonorización de cada local". El objetivo común, recalca Castañeda, de administraciones, colectivos y músicos tiene que ser "la creación de una normativa que permita la convivencia entre el derecho a la cultura, el derecho al descanso y el derecho al ocio". O lo que es lo mismo, en palabras del músico granadino Manu Ferrón, "un marco legal de convivencia entre todos esos derechos".

Otro de los temas más candentes, tras el cierre del mítico Ruido Rosa, es la comprobación del sonido de ambiente en tiempo real en bares en los que se permite la reproducción de música grabada. Las licencias llevan parejas la instalación de un limitador de ruido, un sensor, que lanza una señal cada vez que se sobrepasa el límite de decibelios correspondientes. "Cuando nosotros llegamos nos pusimos manos a la obra con un plan de ajuste. La recepción de los datos provenientes de esos limitadores lo hacía una empresa externa. Nosotros decimos prescindir de ese servicio y asumirlo como propio para ahorrar un gasto", declaran desde la Concejalía de Medio Ambiente. En las próximas semanas, los datos de esos limitadores irán a parar a la sede del Ayuntamiento. "Ese limitador estará conectado con una central del Ayuntamiento al que le trasmite los datos mediante un módem. Con eso no te pueden sancionar, pero si es un medio de control", comenta Olóriz.

Desde Medio Ambiente, avisan que "sobrepasar en número de decibelios no significará que se genere automáticamente una inspección o una sanción". "Si hay un momento de pico, ese pico se quedará registrado, se notificará al establecimiento y se pedirá que justifique el porqué. Eso no es un requerimiento de multa", remarcan. Sólo se actuará en el momento que alguien presente una denuncia, mientras tanto el Consistorio no va a sancionar en base a esos datos. La multa viene cuando se ha constatado que hay una infracción. "El Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía se modificará -al igual que el Noménclator-. Si se sobrepasan los seis decibelios, por ejemplo de 95 a 101, no es que se vaya a poner una sanción, es que hablamos de un delito contra el medio ambiente", pone sobre aviso Olóriz. En Granada, explica, nunca se ha puesto una multa de 600.000, ni de 300.000 euros. "El baremo va desde los 3.000 a los 12.000", señala. Mientras tanto, el Ayuntamiento intenta apaciguar a los locales: "La normativa que aplicamos está sujeta a la legislación de rango superior como el Nomencltor, y estamos intentando que no exista una persecución a la música en directo. No existe una persecución. Lo que no podemos hacer es no cumplir la norma. Por muy rebelde que seas", concluyen.