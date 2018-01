La 'causa' de la OCG, apoyada por el director Pablo Heras-Casado

El respaldo cultural a la Orquesta Ciudad de Granada crece ante la aparente situación de desamparo institucional por la que atraviesa desde el año 2008, cuando su deuda comenzó a crecer y las aportaciones públicas a bajar. Ante la insostenibilidad de su tesitura económica -en la que no sólo no se pueden pagar instrumentos si no tampoco los salarios- ayer surgió una nueva voz de apoyo a la orquesta, la del flamante director del Festival de Música y Danza, Pablo Heras-Casado. El granadino, que en parte se formó con la OCG declaró en Radio Granada que "la situación es trágica y no debería estar ocurriendo, es como si de repente se pusiera en peligro la Alhambra u otro monumento". Decía el director de orquesta internacional que además pidió a las instituciones una reacción rápida ya que la OCG debería estar apoyada por ellas "sin resquicio de duda".

Por su parte, el presidente del Comité de Empresa de la entidad cultural declara, además de su alegría por tener a Heras-Casado este fin de semana dirigiéndolos- que éste es una persona "que ha crecido con la orquesta y ese cariño se nota". "El ejemplo que pone es bueno, la OCG tiene que ser como la Alhambra, el emblema musical de la ciudad", detalla Esteve. En cuanto a la defensa del director dice que cualquier declaración de apoyo es buena y más si es de alguien de la categoría de Pablo. Eso nos ayuda a que las administraciones sean conscientes de qué es una orquesta y qué función tiene en una ciudad".

Además, Esteve espera que en el Consejo Rector, que vuelve a aplazarse hasta la primera semana de febrero, se muestren soluciones y no sólo declaraciones. "No hay que olvidar que estamos aquí porque ellos querían orquestas", dice al recordar que fueron las administraciones públicas las que las crearon.

La voz de Heras-Casado se suma a la de los músicos, y la de su director artístico, Andrea Marcon, que es muy crítico con la actuación de las instituciones, especialmente con la Junta de Andalucía. El director italiano denunciaba particularmente el agravio comparativo entre la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla y las orquestas de Granada, Málaga y Córdoba en lo que se refiere al porcentaje de aportación de la consejería de Cultura.

Una situación que también fue denunciada antes de ayer por el PP de Málaga, en voz de la parlamentaria andaluza Esperanza Oña, que además anunció que su partido llevará una Proposición no de Ley a la Cámara autonómica para instar al Gobierno andaluz a la equiparación en las mejoras presupuestarias en todas las orquestas andaluzas, las de Sevilla, Granada, Málaga y Córdoba.