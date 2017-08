La OCG sin complejos: de Bach a Radiohead

Imagínense: suena el Army of me de Björk, pero la garganta que canta no es la de la islandesa, sino la de un tenor todoterreno; los graves y los sonidos sintéticos se sustituyen por violines y los violonchelos se encargan de los bajos. Ahora visualicen toda una orquesta aunando el tempo justo en el momento en el momento en el que la voz llega a eso de And if you complain once more/ You'll meet an army of me. Esto es solo un ejemplo, una suposición, de lo que tendrá lugar en Granada el próximo día 9 de septiembre.

La Orquesta Ciudad de Granada demuestra que no conoce los complejos, que entiende la música como un todo sin estrías y que la belleza bien puede venir de un riff altísimo, o de un solo de piano. Si esta concepción se conjuga con una mente especial y una garganta dinámica, como es la del tenor granadino José Manuel Zapata, el espectáculo está más que asegurado.

El tenor granadino José Manuel Zapata prestará su voz a las versiones sinfónicas de rock

La OCG abrirá el próximo 9 de septiembre su temporada con el tradicional concierto popular, este año titulado De Bach a Radiohead', que llega con un cambio de ubicación -la explanada del Palacio de Congresos- y con una vocación renovadora: llevar la música a toda la ciudadanía bajo la batuta del director británico, y de alma andaluza, Michael Thomas, la viola de gamba y guitarra de Rubén Rubio, y de el también guitarrista y responsable de todos los arreglos musicales, Juan Francisco Padilla.

La presentación de esta cita a la que bien se podrá asistir vestido de frac o con chupa de cuero y botas, fue presentado ayer en el Ayuntamiento de Granada por Ana Muñoz, alcadesa en funciones y concejal de Presidencia, Empleo, Igualdad y Transparencia junto a Alicia Pire, gerente de la Orquesta Ciudad de Granada.

Muñoz, que quiso destacar en primer lugar que esta es una de las citas culturales más importantes de la ciudad, manifestó que recuperar este concierto ha sido una cuestión prioritaria para su administración, después de que la pasada temporada 2016/2017 el concierto se cancelase por la coyuntura política del Ayuntamiento en aquel momento.

"La Orquesta Ciudad de Granada quiere agradecer a la ciudad el esfuerzo que realiza para que sea una realidad", continuó la edil, que dijo confiar en que gracias a este recital se despertará un "idilio entre la OCG y la ciudadanía".

Tras animar a los granadinos a disfrutar de "su Orquesta Ciudad de Granada", y a adelantar que esta "volverá a hacernos vibrar con sus propuestas", la alcaldesa en funciones destacó la apuesta del equipo de gobierno municipal por acercar la música clásica a todos los públicos. "Este es un claro ejemplo de que música clásica no está reñida con el rock", enfatizó Muñoz para finalizar.

Esta XV edición del concierto popular de la Orquesta contará con una capacidad para 13.000 espectadores en una actuación sinfónica que consigue emparejar un repertorio basado en temas de compositores clásicos, como J.S. Bach, Vivaldi o Rossini, con bandas contemporáneas como ACDC, o Iron Maiden, e intérpretes con personalidad y musicalidad tan especiales como Björk. La luna de miel será desde luego fastuosa.

Alicia Pire quiso por su parte, además de transmitir al Consistorio su agradecimiento por hacer hecho renacer la cita, manifestar que la OCG volverá "a lo grande" con una concierto que se cerrará al ritmo de los mismísimos ACDC. "El rock es muy buena música clásica" apuntó Pire tras explicar que este es un proyecto de fusión en el que se tocará la "buena música de todos los tiempos".

Las entradas podrán recogerse a partir de septiembre en todos los centros cívicos de los ocho distritos de Granada, en las taquillas del Teatro Isabel la Católica y en las oficinas de la OCG en el Corral del Carbón.

Aunque parecen dos géneros incompatibles, este matrimonio está más que consolidado. Por ejemplo, cuando esta relación se ha consumado han llegado al mundo momentos inolvidables como el Paranoid Android de Radioheada manos de Ara Malikian y una orquesta sinfónica, o también gracias al violín del libanés, la sensible versión instrumental de No Surprises de la citada banda británica.