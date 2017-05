El 'Omega' de Morente y los poetas jóvenes se meten en el bolsillo al público

"Cuando me puso la gente de Universal el disco remasterizado salí con ganas de llamar a mi padre y decirle 'papá, no saques esto todavía, es muy moderno. No es el momento", rememoraba Estrella Morente en el documental Omega en referencia al álbum con el mismo nombre que publicó su padre hace más de 20 años junto a Lagartija Nick. En ese momento, como ocurrió con La Leyenda del Tiempo de Camarón de la Isla, muchos -la mayoría puristas- no supieron entender este trabajo para el que se adaptaron numerosos versos de Poeta en Nueva York y algunas canciones de Leonard Cohen inspiradas, de nuevo, en los paseos del genio por la Gran Manzana. El Festival de Poesía cerraba ayer su tercera edición con un concierto donde se homenajeaba al cantaor y a aquella joya sonora llamada Omega. Soleá Morente y Antonio Arias se subieron al escenario del Centro Lorca, aún con varios sitios libres para sorpresa de algunos, para interpretar varias canciones del Omega. El retraso en la hora y las dificultades técnicas que conlleva tocar en dicho espacio cultural no empañó del todo un directo que llevaban ansiando ver miles de granadinos desde hacía tiempo tras su paso por Barcelona, Valencia, Málaga y Madrid.

Por la mañana, los protagonistas eran también otros incomprendidos, esta vez en el panorama literario. El FIP quiso fijar su mirada este año en "nuevas voces que han levantado una polvareda en el mundillo literario, entre otras cosas porque no son considerados poetas como tal en este ambiente", en palabras del codirector de la cita cultural, Daniel Rodríguez Moya, hace unas semanas. Se refería a Raquel Cabest, Sue S-Mile, Raquel Beck, Sara Búho, Adriana Moragues, Lena Carrilero, Samir Abu-Tahoum y Mariel Damián. Las ocho jóvenes poetas, acompañadas de una de las organizadores del festival, Remedios Sánchez, se dispusieron a recitar ante un salón de actos de la Facultad de Ciencias de la Educación lleno hasta la bandera. Algunos estudiantes, con sus poemarios bajo el brazo, que llegaban tarde decidían sentarse en las escaleras y en el suelo.

La expectación creada por las autoras se trasladó luego al taller-debate sobre poesía joven que impartió Marwan horas más tarde sin el rapero Nach, que tuvo que volver a Madrid por problemas de agenda. El cantautor madrileño animó a los alumnos a interesarse por la poesía, pero sobre todo por la lectura "para no dejarse adoctrinar ni manipular por nadie". En cuanto a su fuente de inspiración para componer canciones y escribir poemas, el músico lo dejó claro: "La realidad, la vida cotidiana, que es lo que interesa a la gente de la calle". Al final de la charla, el cantautor no dudó en afirmar que aún le queda "mucho" por aprender en referencia a su carrera poérica. La tarde tomó color en cuanto Paul Muldoon, Carolyn Forché y Jericho Brown recitaron sus exquisitos poemas, en inglés y traducidos, en un lugar idílico: el Palacio de Carlos V. La mujer barbuda, de Rivera; El coronel o Like father fueron algunos de los elegidos.