La Ool-Ya-Koo tocará las piezas de jazz favoritas del concurso SGAE

Las ganadoras del IV Concurso de Composición y Arreglos para gran banda de jazz de la Fundación SGAE, en colaboración con la asociación Ool-Ya-Koo de Granada, han sido las piezas Alta médica, de Alfons Carrascosa; Ambleside, de Eduardo Rojo; y Nun Intre, de Daniel Batán.

Las piezas serán interpretadas por la formación de Ool-Ya-Koo, mañana miércoles a las 21:00 horas, en el Teatro Isabel la Católica, en el marco del XXXVIII Festival Internacional de Jazz de Granada.

Los componentes del jurado que ha otorgado los galardones son Miguel Ángel López, músico, compositor, arreglista y director de 'big band'; Carlos Sagi, músico, compositor y arreglista, ganador del concurso en 2016; Jesús Villalba, director del Festival Internacional de Jazz de Granada; Roberto Nieto, músico, profesor de saxofón, director de 'big band' y banda de música, arreglista y socio de Ool-Ya-Koo; y Arturo Cid, músico consejero andaluz de la SGAE.

El resto de trabajados sin premio en metálico pero igualmente parte del repertorio que se ofrece en la actuación final, son Bilinkue, de Alfons Carrascosa, del que también han incluido Txeroki; Los pensamientos de Lulú y El amor duerme en el pecho del poeta, de Iñaki Askunze; Why not, de Néstor Giménez; Wish, de Daniel González Batán; Hermanos Campo, de Marcos Pin.

En el concierto, será Bob Sands, quien estará al frente de esta 'big band' andaluza. Profesor de armonía de jazz, y saxofonista, ha participado en numerosas giras internacionales con las orquestas de Lionel Hampton y The Glenn Miller, y actuado con figuras de la talla de Dizzy Gillespie, paquito D'Rivera o Dee Dee Bridgewater. Actualmente, además de su propia formación, es músico habitual en grabaciones y giras de artistas como Joaquín Sabina, Miquel Ríos, Marta Sánchez, Martirio o Joan Manuel Serrat.