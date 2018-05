El director nominado a los Oscar Feras Fayyad presenta una película en Cines del Sur

Cines del Sur celebrará este año su edición más ambiciosa. El director del festival, José Sánchez-Montes, afirmó en la presentación que están ante "el mejor festival desde 2009". La undécima edición contará con el mayor presupuesto de su historia, 300.000 euros -el anterior fue de 200.000 euros-, y con cineastas de primer nivel. El director sirio Feras Fayyad, nominado a un Oscar por Last men in Aleppo este año, será uno de los 30 invitados internacionales que visitará del tres al diez de junio el certamen.

La treintena de artistas, que vienen desde África, Asia, Latinoamérica y España, hablarán "multitud de idiomas como símbolo más significativo del carácter intercultural del festival", señaló ayer la organización del festival en un comunicado. Todos ellos se darán cita en la ciudad para presentar al público las películas de las diferentes secciones y ciclos de Cines del Sur, además de "tener encuentros con productores y cineastas andaluces y elegir la película merecedora del máximo galardón del festival".

Entre los cineastas de mayor prestigio internacional que acudirán se encuentra Fayyad, que será uno de los integrantes del jurado que otorgará la Alhambra de Oro a uno de los nueve títulos que optan al premio en la Sección Oficial. Su documental Last men in Aleppo (2017) refleja "la dolorosa realidad que sufre su país", y ha sido la primera producción siria nominada en la historia de los Oscar.

Ganadora del Premio al Mejor Documental en el Festival de Sundance, esta cinta será una de las Perlas del Sur que podrá ver el público dentro del ciclo dedicado a recuperar obras que por su relevancia no pueden faltar en Cines del Sur. El filme se proyectará gratis el domingo a las 17:30 en el Centro Lorca tras la presentación de su director, y el ocho de junio en la Filmoteca de Andalucía a partir de las 20:00.

Le acompañarán como miembros del jurado expertos y profesionales del cine de amplia trayectoria como la directora del Festival de Cine Africano (FCAT), Mane Cisneros; la directora de cine indio Leena Yadav, la programadora del Festival Cinematográfico Internacional del Uruguay Alejandra Trelles; y el director de cine angoleño Zézé Gamboa.

También tendrán un papel fundamental en esta edición los invitados de Cines del Sur Market, un nuevo espacio que estrena en la Fundación Euroárabe Cines del Sur dirigido a los profesionales de la industria. La programadora del Festival de Kerala, Bina Paul Venugopal; el productor y realizador marroquí Fouad Challa; y el documentalista qatarí de Channel-Aljazeera Mehdi Bekkar se encargarán de impulsar colaboraciones para futuros proyectos entre productores y cineastas de África, Asia, Latinoamérica y España.

Entre los cineastas de la Sección Oficial estarán el argentino Juan Pablo Sasiaín, director de Traslasierra; el indio Anup Singh, director de The Song of Scorpions; y el mexicano Alejandro Ramírez Corona, director de Mente revólver. La brasileña Lúcia Murat y la argentina Felicitas Raffo, directora y productora de Praça Paris; el taiwanés Hsin-yao Huang, director de The Great Buddha; y los iraníes Pooya Badkoobeh y Samira Baradari, director y productora de Dressage, también visitarán Cines del Sur.