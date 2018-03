El PTS expondrá las obras ganadoras del programa andaluz 'Iniciarte'

El programa Iniciarte, con el que la Consejería de Cultura promueve y difunde el arte contemporáneo, dio ayer el nombre de los diez proyectos de los jóvenes artistas de la comunidad que se mostrarán a lo largo de 2018 en lugar de varias provincias andaluzas. En Granada, la sala elegida es la del Hospital Campus de la Salud, recién incorporado a la lista.

Los proyectos seleccionados en la iniciativa han sido: The mother of us all de Miguel Ángel Benjumea; Painting without literature, proyecto comisariado por Javier Bermúdez con los artistas Fran Conde, José María Hevilla y José Antonio García Vallés; Pulsión ornamentada, de Paloma de la Cruz; o I don't understand anything, del artista Arturo Comas.