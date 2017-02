Paco Cepero: "Uno no piensa que es leyenda, se convierte en ello"

El Teatro Alhambra acoge hoy a las 21 horas Leyendas, un espectáculo flamenco que reúne a los gaditanos Paco Cepero y Juan Villar, dos grandes figuras del género. Esta actuación forma parte del ciclo Flamenco viene del Sur, en el cual participarán artistas como Antonio Campos, Lucía Guarnido o Úrsula López, entre otros. "Me encanta tocar en Granada. Hace tres años que actué en el Teatro Alhambra, tengo muchos seguidores aquí y eso hace que siempre sea un placer volver", explica Paco Cepero.

El guitarrista jerezano, sobrino nieto de José Cepero, fue discípulo de Javier Molina y Rafael del Águila. Recuerda con mucha nostalgia sus inicios en el mundo del flamenco, que tuvieron lugar en su ciudad natal. Su primera actuación tuvo lugar en el Teatro Manuel de Falla de Cádiz en 1958 a los 16 años. "Cada vez que me subo a un escenario siento aún más ilusión que cuando empecé y la responsabilidad de saber que los años hacen que la gente tenga aún más interés por ver qué puedo ofrecer".

Comenzó a trabajar con La Paquera en su gira alrededor de España y seguidamente entró en el tablao Los Canasteros de Manolo Caracol. Desde entonces la guitarra de Cepero ha acompañado a grandes del flamenco como Camarón, El Lebrijano, Tío Borrico o La Perla de Cádiz. "Empecé a tocar porque lo llevaba dentro. Hay chavales que le gusta la pintura o el deporte, pero a mi me atraía este instrumento. No me ha dado tiempo a pensar qué hubiera sido de mi vida sin la música porque toda mi vida ha girado en torno a ella", añade Cepero, un tocaor que ha recibido premios como el Nacional de Jerez y el Nacional de Córdoba o la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes.

Sesenta años de trayectoria a través de los cuales este guitarrista y compositor ha ido añadiendo logros que hacen sin duda de él un referente en el mundo del flamenco. "Uno no piensa que es leyenda, se convierte en ello. Parece que fue ayer cuando empecé, los años pasan volando", comenta entusiasmado.

Su carrera como compositor es bastante amplia. Destaca la composición de canciones y cantes para Chiquetete, aunque ha creado temas para artistas tan conocidos como El Lebrijano, Rocío Jurado, Julio Iglesias o Manolo Escobar.

Su trabajo en solitario se compone de cinco discos: Amuleto, De pura cepa, Corazón y bordón, Abolengo y Suite Gades. Actualmente está grabando su último álbum, el cual se encuentra prácticamente terminado. Uno de sus últimos trabajos ha consistido en la producción y composición de Vintage, el primer disco de Laura Gallego, ganadora de la segunda edición del programa Se llama copla.

A lo largo su trayectoria ha recibido grandes premios como el Premio Nacional de Jerez, el Premio Nacional de Córdoba, el Camarón de Oro o el Leyenda del Flamenco. "El flamenco es mi vida. Los 60 años que llevo de trayectoria lo demuestran".

Paco Cepero afirma que este género tiene actualmente "muy buena salud". Prueba de ello es su presencia en los grandes teatros alrededor de todo el mundo. El jerezano admite que este reencuentro con Juan Villar es una gran oportunidad escuchar flamenco de ley. "Pese a que cada uno vaya a realizar su concierto, yo lo acompaño. Eso siempre es muy bonito porque no siempre se unen dos leyendas vivas del flamenco en un mismo escenario", señala.

El Flamenco viene del Sur ofrece hoy una oportunidad única para poder disfrutar de la unión entre la sabiduría y el legado de dos grandes artistas, reafirmando que el flamenco viene y se sigue viviendo en el sur. Y especialmente cada lunes, en el teatro Alhambra.