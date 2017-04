Paco Ibáñez encabezará la próxima edición del Festival Abril para vivir

"En mi pueblo sin pretensión tengo mala reputación. / Haga lo que haga es igual. Todo lo consideran mal. / Yo no pienso pues hacer ningún daño / queriendo vivir fuera del rebaño. No, a la gente no gusta que no tenga su propia fe". Paco Ibáñez ha adaptado a lo largo de su carrera una cantidad ingente de poemas y canciones célebres como ésta de Georges Brassens, titulada originalmente La mauvaise réputation. El cantante valenciano le ha puesto voz y música a la obra de Antonio Machado, Federico García Lorca, José Agustín Goytisolo, Pablo Neruda, Gloria Fuertes, Atahualpa Yupanqui. Una larga lista que, a día de hoy, no para de crecer. Los granadinos tendrán la oportunidad de verlo actuar el 28 de abril a las 21:30 en el Teatro Isabel la Católica con motivo del Festival de Cantautores Abril para vivir, no sin antes escuchar a modo de aperitivo al cantautor granadino Enrique Moratalla. La cita anual con la música de autor en Granada contará además en su cartel con Fede Comín, Patricia Lázaro y Fran Fernández, entre otros cantautores.

El carácter internacional del festival, que lleva varios años desarrollándose, adquiere esta vez una nueva dimensión. La firma de un acuerdo con su homólogo en México, el Trovafest, hará que artistas de primera línea como el cubano Adrián Gil y el mexicano Edgar Oceransky actúen el 30 de abril junto a Luis Medina y Carlos Andreoli en Plaza Nueva, que este año sustituirá a la Plaza de las Pasiegas como uno de los enclaves principales de la celebración. A cambio, el cantautor almeriense César Maldonado viajará al encuentro de trovadores de habla hispana organizado en Querétaro. "Lo hemos elegido a él porque es el mejor representante de Abril para vivir. Se llevó el primer premio del certamen y además ha sido el artista que más galardones ha sumado en todas estas ediciones", subrayó el director de la cita musical, Juan Trova.

Abril para vivir arrancará el 19 de abril con una fiesta de presentación, en la que se celebrará los 37 años de vida de La Tertulia, emblemático local de la ciudad en donde se ha curtido durante años una escena de cantautores que ahora ha recalado en Madrid. El mismo lugar de encuentro cultural será el escenario del aniversario, por el que pasarán Nande Ferrer, José Luis Pareja, Juan Trova, Patricia Lázaro, Fede Comín, César Maldonado, Fran Fernández, Bruno Bonacorso y Lena Bu a partir de las 22:00, con entrada libre hasta completar aforo. Otra de las actividades más interesantes se llevará a cabo el 22 de abril en La Expositiva. La poeta Pepa Merlo, acompañada de los músicos Moncho Otero y Rafa Mora, recordará a las poetas de la Generación del 27 en un sentido y multidisciplinar homenaje. A las dos citas indispensables, se suma el espectáculo de cineatro de la compañía La Seducción en el Teatro, que esté año colabora activamente en el festival, en el Teatro CajaGranada el 27 de abril a las 21:00.

Como cada año, se celebrará la final del certamen de cantautores, al que llegaron 150 maquetas, sin contar otras dos que se quedaron fuera de concurso, procedentes de España, Uruguay, Argentina, Cuba, Italia y Chile. Daniel Guantes, Ángela González, María Ruiz, Sergio de Jesús y Florencia Núñez se disputarán el galardón el 29 de abril en Plaza Nueva, lugar en el que también actuarán Bel y María Peláe, la ganadora del año pasado. Los seis finalistas también participarán al día siguiente en los conciertos de Abril para Vivir Extensión, organizado esta XVI edición en Cañar, Cenes de la Vega, Ferreira, Ventas de Huelma y Zafarraya.

El evento musical con un presupuesto este año de casi 30.000 euros se ha caracterizado siempre, en palabras de su director, "por su compromiso con algún aspecto social". Esta vez será el papel de los mayores en la sociedad. José Luis Pareja, director de la residencia Perpetuo Socorro de Santa Fe, moderará una mesa redonda el 24 de abril en el Palacio de los Condes de Gabia en la que intervendrá el defensor del ciudadano, Manuel Martín, y los presidentes de las asociaciones de mayores Unigrama y Aluma, José Rodríguez y Eulalia Vargas respectivamente. Además, se realizará una esposición plásticas de obras de alumnos del Taller de Arte del Aula de Mayores de la UGR.

Completarán la programación, que se desarrollará del 19 de abril al uno de mayo en diferentes espacios de la ciudad y la provincia, artistas como José Antonio Delgado, Luis Medina y El Hombre Garabato. "No sé si queda un tren más que perder, pero el de la cultura al menos estamos a tiempo de cogerlo", comentó con sorna Arturo Cid, el miembro del Consejo Territorial Andaluz de la SGAE, al final de la presentación del evento patrocinado por esa misma institución, el Ayuntamiento y la Diputación, entre otras.