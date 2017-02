Películas que matan

Moonlight, el drama homosexual de Barry Jenkins, llega a la cartelera en plena carrera de los premios Oscar con ocho nominaciones. Competirá en las salas de cine, entre otras, con Rings, la cinta del cordobés F. Javier Gutiérrez, continuación de la saga de terror The Ring.

rings

F. Javier Gutiérrez (Tres días) debuta en Hollywood con Rings, la nueva entrega de la saga que hizo célebre a Gore Verbinski. La leyenda es la misma: una misteriosa cinta de vídeo cuyo visionado provoca la muerte en siete días. Esta vez la protagonista es una joven (Matilda Lutz) que decide sacrificarse para salvar a su novio (Alex Roe) y al hacerlo descubre que hay otra película que nadie ha visto hasta ahora.

Ves el vídeo, suena el teléfono y siete días después estás muerto. La maldición de The Ring se repite en la tercera entrega, con un español detrás de las cámaras, que asegura que "Hollywood te da poca libertad".

En 2012 Gutiérrez (Córdoba, 1973) firmó su ópera prima, Tres días, un thriller de ajustado presupuesto pero potente en ideas que ganó la Biznaga de Oro en el Festival de Málaga y que llegó a oídos de Walter Parkes, el productor de The Ring (2002).

Como admirador de la primera entrega, protagonizada por Naomi Watts, y cineasta que busca abrirse camino, Gutiérrez no pudo resistirse al encargo, pese a la responsabilidad que asegura haber sentido para no defraudar a los fans.

"La responsabilidad hay que sobrellevarla y también el hecho de que cuando llegas a una producción así ya hay un equipo armado y tú eres el último invitado de la fiesta", explica. "Está todo muy marcado y tienes que buscar tu margen de creatividad".

En su caso, ese margen lo ha encontrado sobre todo en la dirección de cámara y en los aspectos visuales. "Mi mayor empeño ha sido lograr una factura digna de la franquicia, le he dado un toque Buñuel", resalta.

Basada en la novela japonesa The Ring, de Koji Suzuki, la primera película de la saga, dirigida por Verbinski, recaudó cerca de 250 millones de dólares en todo el mundo, y la secuela, The Ring Two (2005), realizada por Hideo Nakata, superó los 160 millones.

"Al venir de la cultura japonesa, fue una película que trajo un soplo de aire fresco al cine de la época, aportó un estilo de terror diferente, con esa frialdad asiática pero adaptada a la cultura occidental. El trabajo de Verbinski en ese sentido fue muy bueno", opina Gutiérrez.

Han pasado 12 años desde que el público vio por última vez a Samara Morgan, todo un icono del cine de terror que reaparece en esta nueva entrega que en Estados Unidos recaudó 13 millones de dólares en su primer fin de semana.

moonlight

Ganó el Globo de Oro al mejor filme dramático y continúa su carrera triunfal con ocho nominaciones a los Oscar, entre ellas mejor película y mejor director. Moonlight es una poética y dura reflexión sobre la identidad, la familia, la amistad y el amor.

A través de la vida de un joven negro que crece en los suburbios de Miami, el realizador Barry Jenkins traza un retrato de la comunidad afroamericana contemporánea, con la homosexualidad y la drogadicción como telones de fondo.

batman: la lego película

Tras el éxito de La Lego Película, esta franquicia de juguetes vuelve a apostar por la animación cinematográfica con una película protagonizada por el hombre murciélago de DC Cómics en su versión más irreverente.

Se están produciendo cambios en la ciudad de Gotham y si Batman quiere salvar a su población de la conquista del Joker tendrá que plantearse dejar de actuar en solitario, intentar trabajar con otros compañeros y, quizá, aprender a relajarse.

cincuenta sombras más oscuras

Jamie Dornan y Dakota Johnson vuelven a encarnar a Christian Grey y Anastasia Steele en el segundo filme basado en la novela superventas Cincuenta sombras de Grey, que en esta ocasión dirige James Foley.

Grey, que se siente herido, intenta convencer a la reticente Steele de que vuelva a formar parte de su vida. Cuando la pareja empieza a tener confianza y cierta estabilidad, aparecen dudosas figuras del pasado del millonario que se interpondrán entre ellos.