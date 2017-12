"Pido que haya más presencia femenina en los festivales"

-¿Qué siente Amparo Sánchez al volverse a meter en la piel de Amparanoia?

-Estoy feliz, no sabía que extrañara tanto las canciones, la banda, la conexión maravillosa con el público y el disfrutar tanto en los conciertos. En mi etapa más acústica he disfrutado mucho también,colaborando con muchos artistas y viajando por el mundo con mi guitarra, pero está siendo muy emocionante la vuelta a grandes escenarios y vibrar en unidad.

-El motivo es el 20 aniversario pero usted ha demostrado que cuando toma una decisión siempre es de forma honesta y fundamentada. ¿Detrás de la excusa de la efemérides había una apetencia real por mirar atrás?

-Queríamos hacer un homenaje por los 20 años y la cosa se fue complicando. Lo que iba a ser actualizar la web y bautizarnos en la redes, que no existían hace 20 años, empezó a crecer con más ideas y con la nostalgia de ver los video-clips, carteles, fotos... ha sido un ejercicio muy emocionante y también de reflexión importante, de sentir el reconocimiento en mis compañeros de camino en el álbum El Coro de mi gente, la banda en directo, el público... Está siendo un momento de satisfacción y crecimiento muy grande.

-¿Cómo recuerda el lanzamiento de 'El poder de Machín' y todo lo que le pasó entonces?

-Era todo nuevo y fascinante, la grabación con Manu Chao a mi lado y todos los músicos que pasaban y dejaban su arte en mis canciones, es una de las épocas más bonitas de mi vida, las primeras sesiones de fotos, entrevistas y la gran acogida del público al álbum. ¡Fue muy rápido! Pase de cantar en clubs de Malasaña y Lavapies a hacer grandes festivales por todo el país. Amparanoia llegó como un huracán de aire fresco en el panorama musical de ese año.

-¿Qué mantiene de aquella época y qué ha desechado?

-He desechado la impaciencia y el desequilibrio entre lo personal y lo público,pero todo lo demás lo mantengo, que es sobre todo el amor a mi trabajo, el agradecimiento al público, la responsabilidad de hacer canciones que empoderen a la mujer, ¡y que nos haga más hermanos!

-El disco de duetos que nace para celebrar el aniversario trasciende de 'El poder de Machín' y se convierte realmente en un homenaje a Amparanoia, ¿ha procurado que estén presentes diversas etapas, no?

-La idea es que fueran todas las canciones de El poder de Machin, pero la sorpresa fue cuando los artistas me pedían hacer su canción preferida. Ahí me di cuenta de que tenía que ser flexible y abrir a lo que ellos desearan homenajear, cuando recibía las versiones confieso que lloraba y eran las lágrimas de más felicidad de mi carrera.

-¿Qué le aportó continuar su carrera con su nombre y apellido?

-¡Mucha libertad! Escribí un libro acerca de una etapa de mi vida donde sufrí violencia machista y he hecho charlas y presentaciones que me han aportado y sanado mucho. También colaboré con muchos artistas de México y Argentina, hice giras por muchos lugares del mundo, ¡hasta Nueva Zelanda he llegado! He estado encerrada en estudios produciendo a grupos como Muerdo,Bongo Botrako y la Abuela Margarita,entre otros,y he podido disfrutar más de la gestión de mi tiempo y de la conciliación.

-¿Ha cambiado la escena para las compositoras desde que usted comenzó o lo siguen teniendo complicado (o a su juicio nunca lo han tenido complicado)?

-Seguimos siendo minoría, no tenemos visibilidad y nos cuesta mucho más que a cualquier hombre,tenemos que demostrar mucho más, pero, la parte más positiva, es que hay más mujeres autoras que nunca y muchas instrumentistas. Pido sensibilidad a los promotores de festivales y organizadores de eventos para que haya más presencia femenina.

-Usted que venía del blues hasta que se topó con el son, la ranchera, el bolero... ¿Qué escucha ahora Amparo?

-Escucho de todo, de verdad,de Héctor Lavoe a Drake, de Ibeyi a Chavela Vargas... Me gusta la música y todos los estilos me transmiten,me inspiran y los disfruto.

-También ha demostrado ser usted una artista comprometida con lo que le rodea, ¿qué le preocupa ahora mismo de lo que ve a su alrededor?

-Creo que hay muchos temas que duelen. No se puede creer que como humanidad no hayamos podido resolver el tema del hambre y del acceso al agua, pues ahora en Etiopía se anuncia una retirada de ayuda de alimentos y las cifras del desastre que vienen son dramáticas; el tema de los refugiados es una vergüenza por donde se mire, que la guerra sea aún un negocio de unos pocos; hay tantas vidas de seres que sufren la avaricia y el terror que hay que intentar aportar cada uno desde su lugar para ir hacia un mundo en paz y justo.