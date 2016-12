Placebo, primera cita confirmada con el rock internacional en 2017

Granada tiene una reválida con el rock internacional el próximo 4 de mayo de 2017 en el Palacio de Deportes con los británicos Placebo. Después de que Bryan Adams apenas llegara a los 3.000 espectadores el pasado mes de enero y, hace unos días, Crystal Fighters apenas llenaran la zona de pista del Palacio con apenas 1.000 asistentes, la banda liderada por Brian Molko y Stefan Olsdal tiene a Granada como una de las tres ciudades españoles que acogerán la gira de presentación de su nuevo trabajo discográfico, A Place For Us To Dream. El 27 de abril estarán en Barcelona (Razzmatazz) y el 29 del mismo mes en Madrid (WiZink Center), con una gira apoyada por una campaña viral que invitará a los seguidores de la banda a encontrar los 20 pósters diferentes de cada concierto, que serán desvelados poco antes de las actuaciones.

Según explica Brian Molko en la web de Ticketmaster, la gira hará un repaso por toda la carrera de la banda. "Podríamos decir que hay canciones que juré nunca volvería a tocar. Creo que ha llegado el momento de ofrecer a nuestros fans canciones que siempre han querido escuchar. Han sido siempre muy pacientes con nosotros y no sólo queremos ceñirnos a tocar nuestros éxitos, sino también a temas que llevábamos años sin tocar".

Placebo llega a Granada dentro de su Tour 20 aniversario para abordar temas clásicos de su repertorio como Pure Morning o Nancy Boy, temas que la banda lleva 10 años sin tocar en directo. A día de hoy, Placebo ha vendido 12 millones de discos, tienen 6 trabajos en el top 10 de Reino Unido y ha colaborado con artistas como David Bowie, Robert Smith, Frank Black, Alison Mosshart y Michael Stipe. La banda de rock alternativo ya estuvo en Granada en 2009, concretamente en la Plaza de Toros de Atarfe, donde ofrecieron un concierto en el que fueron teloneados por las bandas locales Lagartija Nick y Dorian. Siete años después, Placebo pondrá a prueba a una ciudad que, en los últimos tiempos, sólo acude en masa a los conciertos de fenómenos televisivos como Melendi, Manuel Carrasco o Malú, resurrecciones de 091 aparte.