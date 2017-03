Zombies y héroes del vodevil añejo

Redoblan los tambores y los tatuajes empiezan a brotar de las epidermis. Atraviesan la puerta zombies con chupa de cuero y superheroínas que luchan contra el peor de los crímenes, el reggaeton. Todo el mundo atento, el vodevil más rockero es de etiqueta granadina y responde al nombre de Carmencita Calavera.

Esta misma noche presentan su primer disco en la Sala Planta Baja, aunque no son una banda inexperta, más bien lo contrario. "Llevamos en esto desde que nos acordamos", cuentan, "y venimos con una experiencia a la espalda y con unas cuantas canas que peinar que nos han salido por el camino". Quizás este era el momento justo de lanzar un largo, "un Lp a la antigua usanza" que para ellos era un reto y un sueño que ahora han podido hacer realidad. Y de qué manera.

Han atrapado a lo más granado de la música de esta ciudad para que participasen en su opera prima -Alejandro Méndez de los Lori, Antonio Arias, Jimi García de Eskorzo o Juan Codorniú de Lagatija Nick entre otro-, aunque dicen que todo surgió de forma "bastante natural", entre conciertos y llamadas a íntimos amigos.

Su primer disco, homónimo al grupo es para ellos una declaración de intenciones: "no somos punk, no somos rock, no somos folk y no somos surf. Pero somos todo eso un poco". Y no les falta un ápice de razón, según el estado de ánimo con el que te levantes, puedes escuchar Calavera una mañana de domingo o decantarte por la eléctrica Moderna de Pueblo para prepararte para salir un viernes. "No sabemos si esa variedad es buena o mala, pero es un poco como nos sale y lo que nos gusta".

Muy valientes estos calavera, dicen que no temen a las críticas, aunque esa aseveración no está exenta de fina ironía. "¿En una ciudad como esta, donde apenas hay cultura musical? No. Miedo no". Granada, cuentan, además de un crisol a nivel cultural y musical, "también es una ciudad de mucha crítica y mucho criticón, pero bueno, no tenemos que gustarle a todo el mundo". A fin de cuentas, los calavera se conforman con que unos cuantos les quieran un poquito.

Este grupo, al que la fuerza, el carácter y la diversión les definen sobre las tablas, asegura que lo que más les enamora del sonido vodevil y del rockabilly es "el ambiente, el olor a taberna, el trasnoche, la cerveza, el terciopelo rojo, el sabor a añejo". Aunque no hay que ser maniqueo, dicen que también saben ponerse muy horteras o punkarras según el momento.

Y es que esta gente no descarta nada -la vida es larga y la música un universo- por lo que dicen que existe la posibilidad de descolgarse por "el trap, el nacocorrido o el folklor mongol", ¿por qué no?

La banda tiene como otra peculiaridad que cantan en español, ya que no les sale otra cosa a la hora de componer. Y para muestra de lo que sería imposible llevar al idioma sajón, su Superwoman Rockstar que librará a la humanidad del reggaeton y el tecnopop, además de las radiofórmulas, "que son la kriptonita de la música como nosotros la entendemos", explican, aunque en realidad los granadinos dicen que no echarían a nadie de este mundo "porque de vez en cuando viene bien un Joker contra el que luchar". Bromas a parte, Carmencita Calavera abre la puerta a los gustos de cada cual, pero con lo que no pueden, comentan, es con "las letras sexistas que algunos de estos estilos desprenden".

Quizás sean sus letras, entre lo bizarro y lo moderno, -combinado con una música muy potente- lo que más les diferencia del resto de bandas, además de que en cada canción cuentan una historia, y en según qué track pueden ser muy frikis. Por ejemplo, su canción de amor Virus, en la que una 'no-muerta' recién transformada intenta disimular su amor hacia el cerebro de los convecinos.

Esta es la tónica de Carmencita Calavera, un totum revolutum en el que reinan un reservorio de personajes "bastante friki" y extenso, que el grupo no ha sacado de golpe en este disco "por la salud del respetable". Desde luego, el "apasionante muestrario de la serie B", es uno de sus puntos fuertes: una de sus canciones está amorosamente dedicada a un conductor de la Rober, aunque dicen que "si es que llegan realmente algún día" los conductores del Metro también tendrán un pedacito de su corazón.

El repertorio de Carmencita Calavera es, como dijimos, un agujero de gusano. La banda se ha atrevido con la copla Tatuaje de la mismísima Concha Piquer, que dicen que "allá por los años 50, ya era un poco calavera: tascas de puerto, marineros tatuados y barbudos, aguardiente en la madrugada o amores no correspondidos", bastante vodevil , por otro lado.