Primera impresión pasada por agua

Dice el refrán que al mal tiempo, buena cara. Eso tuvieron en mente libreros, editores y organizadores de la Feria del Libro durante el temporal de primavera que pilló a más de uno desprevenido -y en chanclas- el pasado jueves y viernes en la ciudad. "En cuanto el tiempo se puso feo e hizo frío las ventas descendieron. La climatología siempre se impone, más en el sur", comentaba la dueña de Ubú Libros, Marian Recuerda, horas antes de echar el cierre de su caseta ayer. "Los días de lluvia son días de lluvia en esta ciudad. No estamos acostumbrados como en Santiago de Compostela", declaraba Nani Castañeda, su director. Las primeras impresiones, pasadas por agua, hablan de una mejora "leve" en cuanto a ventas y a número de asistentes. "Aún no podemos hablar de números concretos, pero hemos cumplido con todos los objetivos", admitió Castañeda a media tarde del domingo.

La organización pidió hace una semana un balance a las principales casetas e hizo cuentas. No se imaginaban, ni por asomo, que las cifras iban a ser tan buenas. "Mucha gente vino el fin de semana, de eso no hay duda, pero no nos esperábamos que se hubiera vendido tanto, que es diferente", subrayó Andrés López, responsable de comunicación de la cita anual con la literatura. La mayoría de expositores -al menos los que participaron en el recuento- lograron vender en su primera semana "en torno a un 20 y 30% más", en palabras de López, con respecto al año pasado. El músico atribuyó las buenas cifras a que "la gente ya ha asimilado la feria"; al buen tiempo; y al ambiente tan animado debido a las firmas de libros y a las actividades programadas en los espacios próximos a las casetas.

En esto último coinciden también libreros y editores. "El viernes, que hizo muy mal tiempo, tuvimos una firma de libros de Francisco Baena, que presentaba Avery Jones, y se acercaron bastantes personas. Por ahí salvamos el día. Si hubiera hecho mejor tiempo hubiera sido impresionante, pero aún así nos ha ido ligeramente mejor que el año pasado", reconocía Recuerda. Algo similar le ha ocurrido a la Librería Babel. "El incremento de actividades en los últimos dos años ha revertido en las ventas, muy similares a las del año pasado en nuestro caso", explicaba uno de sus trabajadores, que hizo especial hincapié en el Día del Libro, "una jornada en la que la gente se animó muchísimo hasta el punto de que fue agobiante".

De igual forma les afectó la climatología a las editoriales. "La lluvia ha afectado de manera muy negativa. El jueves y el viernes fueron días difíciles. Espero que la gente se anime con el sol. Además, muchos dejan las compras para el último momento", declaraban optimistas en Valparaíso Ediciones. Para Esdrújula, los resultados son "bastante mejores" a pesar del temporal. "Sobre todo el primer fin de semana. El domingo -Día del Libro- fue el día que más se vendió", subrayaron.

En cuanto a los libros más vendidos, Castañeda no dudó en mencionar Patria de Fernando Aramburu. "No me extrañaría que lo fuera si lleva siendo número uno los últimos cinco meses", argumentaba. En la Librería Picasso afirmaban ayer, a primera hora de la tarde, que había sido el más vendido en su caseta, al igual que en la Librería Babel, junto al nuevo de Dolores Redondo, Andrés Cárdenas, Arturo Pérez-Reverte y Ángeles Mora. De Patria dijo Manuel Gregorio González, colaborador habitual en las páginas de letras de Grupo Joly, que "Aramburu ha construido una obra grave, compleja, verosímil, sobre un fenómeno que excede con mucho el mero acto terrorista".

Volviendo al tema de superventas, Recuerda reflexionaba: "Me han pedido ejemplares que se vendían bastante antes de la feria como la antología de Gloria Fuertes editaba por Blackie Books; La España vacía de Sergio del Molino; y De soledad, amor, silencio y muerte, la poesía reunida de Pablo del Águila. La gente para conocer un libro tiene que tocarlo, hablar con el librero. Hay mucha gente que conocía estos libros, pero en la feria lo ha ojeado, ha hablado con nosotros y se ha decido. Es lo que tienen las librerías en físico".

Una Feria del Libro pasada por agua que este año no ha contado con los autores de peso nacionales suficientes -de internacionales ni hablamos-. "No podemos olvidarnos de que esta cita debe cumplir un propósito fundamental: el de darle espacio a los escritores locales", argumentó Castañeda, que alegó en su favor "las malas comunicaciones en -y para llegar a- la ciudad y el presupuesto, que no está para dar saltos".