Rafael Amargo recibe entre olés la Medalla de Oro de las Bellas Artes

Emocionado y entre olés, el bailarín granadino Rafael Amargo recibió ayer la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes de manos de los Reyes en Málaga. El coreógrafo agradeció este tipo de reconocimientos porque "hacen sentir que es importante lo que haces". "A veces, la soledad del artista es muy dura. Paso muchas horas delante del espejo, o muchas horas bailando contra el suelo. Llevo toda la vida hablando con el suelo y el suelo no me contesta", confesó a los periodistas tras el acto celebrado en el Centro Pompidou de Málaga. El artista admitió que cree que ha sido "el que más" ha llorado en el acto, porque es "muy sentido y muy llorón, pero no por cualquier cosa". "Hoy estaban mis padres, venimos de una familia de poetas y soy el último de una generación que ha roto con todo", señaló el artista granadino.

Amargo desveló que Don Felipe le había preguntado dónde está trabajando ahora y le explicó que hace dos días había vuelto de Japón y ahora se irá a Nueva York a vivir, y destacó que los Reyes "viajan mucho y conocen muy bien lo que los artistas españoles hacen fuera llevando la bandera".

Don Felipe y doña Letizia presidieron ayer en el Centro Pompidou de Málaga la ceremonia de entrega de las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes correspondientes a 2016, con las que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte distinguió a 19 personalidades y dos instituciones del mundo artístico y cultural español. Entre los 21 galardonados, figuraban el diseñador de moda Lorenzo Caprile; el chef Pedro Subijana; el guitarrista José Fernández Torres, alias Tomatito; el torero Julián López Escobar, el Juli; la directora de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, Helena Pimenta; la cantante Gloria Estefan y los actores José Coronado, Ricardo Darín y Magüi Mira.

También fue galardonada la pianista argentina Martha Argerich, ausente ayer en Málaga, al igual que Darín, en cuyo nombre ha recogido la Medalla el escritor Mario Reyes; y Gloria Estefan, representada en la ceremonia por la diseñadora Susana García Álvarez, prima suya.

"El arte nos hace más libres, al tiempo que la cultura nos debe hacer más fuertes como sociedad, como sabemos bien los españoles, que sumamos tantos siglos de historia compartida y tan larga tradición de historia artística y cultural en común, dentro de la diversidad que también caracteriza a nuestro país", subrayó el monarca.

A continuación, se dirigió a los galardonados para destacar la importancia que tiene "en estos días" su labor artística, antes de precisar: "Con ella, cada uno de vosotros contribuís a la formación de esa historia común, la de la cultura española, y hacéis de nuestra sociedad un hábitat de libertad, de diversidad, de belleza compartida".

Tras desear que el Centro Pompidou mantenga su actual vínculo con Málaga "por muchos años" más allá de 2020, don Felipe argumentó que tanto la filosofía como el arte "conciernen a la verdad", aunque la primera "se dirige a la inteligencia" y "las artes apelan además al sentimiento".

"El arte definitivamente nos acerca", insistió el Rey, quien elogió la creatividad y el esfuerzo de todos los galardonados y les ha trasladado "el agradecimiento conjunto de toda España".

La infanta Margarita y su esposo, Carlos Zurita, a quienes don Felipe se acercó a saludar, asistieron al acto de entrega en su calidad de presidentes de honor de la Fundación Duques de Soria, una de las dos instituciones galardonadas, junto al Orfeón Pamplonés.

En su laudatio de los 21 distinguidos con las Medallas de Oro, el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, resaltó que la cultura "es el alma de la nación española" y "emerge una y otra vez para fortalecernos y aglutinarnos", en un tiempo en el que "algunos parecen empecinados en sembrar división".

"Nada nos iguala más, nada deja tan en evidencia la endeblez de nuestras diferencias que el amor a una cultura común", recalcó el ministro, para quien "la belleza y el talento de nuestros creadores son aspiraciones de libertad mucho más poderosas que cualquier intento de dividirnos como sociedad".

En nombre de los 21 galardonados, José Coronado señaló que es obligación de los artistas contribuir a crear una sociedad "mejor, más justa, sana, unida, culta", valores con los que se puede llevar a España "muy lejos", y ha reivindicado una cultura que no sea "de unos pocos, sino de todos", al tiempo que ha agradecido a los Reyes su interés "por ver cine español".

A su llegada al Centro Pompidou, don Felipe y doña Letizia fueron aplaudidos por algunos vecinos que les aguardaban tras las vallas de seguridad y fueron recibidos por Méndez de Vigo y autoridades como la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre.