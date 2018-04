'Ragazzo' rememora en el Alhambra el asesinato del activista Carlo Giuliani

Europa, verano de 2001. Génova vive la mayor restricción de derechos sociales que se haya visto en el continente desde la Segunda Guerra Mundial. Las fronteras están cerradas, se suspende el tratado de Schengen, se prohiben las manifestaciones y las reuniones en algunas zonas de la ciudad y tender la ropa en los balcones. Detenciones. Identificaciones. 30.000 policías patrullan por las calles y no permiten la entrada en la Zona Rossa, el lugar donde los líderes mundiales del G8 están realizando una cumbre. El resultado: un activista italiano, Carlo Giuliani, muere tras ser tiroteado por la policía.

El Teatro Alhambra acogerá el estreno en Granada del espectáculo Ragazzo, de Oriol Pla, Lali Álvarez y Teatre Tot Terreny, en el que se rememora el asesinato del activista italiano en el curso de las movilizaciones contra la cumbre del G8 de 2001 en Génova. El montaje, que se llevará a escena mañana y pasado, cuenta con la colaboración del Institut Ramón Llull. Lengua y cultura catalanas, y fue Premio de la Crítica de Barcelona a la mejor obra para jóvenes y actor revelación y Premio Serra D'OR al mejor espectáculo de teatro.

Con poco más de 20 años, el intérprete Oriol Pla, que se pone en la piel de Giuliani a través de este directo monólogo, ha deslumbrado al público y ha hecho vibrar con ese trueno lleno de vitalidad en que se convierte su trabajo.

"No quiero hacer carrera, quiero hacer. Y ganar oficio, día a día. Lali Álvarez, a la que conocí como ayudante de dirección, me había mencionado el proyecto. Pasó dos años documentándose, hablando con la madre y la hermana de Carlo. Me iba pasando nuevas versiones del texto, que comentábamos y trabajábamos. Y lo montamos en un mes con Lali y Teatre Tot Terreny, la compañía de mis padres", explica Pla, hijo del cofundador de los míticos Els Comediants Quimet Plá.

La autora y directora de Ragazzo, Lali Álvarez, relata las circunstancias que rodearon los últimos días de vida del fallecido Carlo Giuliani: "El ragazzo, a pesar de todo, vive el verano de la ciudad: ocupa con unos amigos un espacio acogedor que han acondicionado como vivienda, está de vacaciones, tiene tiempo para escuchar música, leer, cocinar, enamorarse. Y para participar en el Forum Social Mundial, que también se ha instalado en la ciudad y en el que más de medio millón de personas discuten cómo sería este otro mundo posible que desde hace unos años se imagina como alternativa a la globalización. Su destino quedará marcado cuando tome la decisión de quedarse en la Columna de los Desobedientes, que se ha propuesto una acción pacífica de desobediencia civil: violar el confinamiento de la Zona Rossa".

La autora se pregunta: "¿Qué hacer ante la amenaza? ¿Tiene legitimidad un gobierno que necesita blindarse para decidir? ¿Quién (y para qué) utiliza la violencia? ¿Qué es la impunidad? ¿Otro mundo es posible?". Ragazzo, dice la poeta y directora teatral, "es una llamada a la vida, a la dignificación de las historias personales, a la reivindicación de la memoria colectiva y de la Historia que los amos del mundo nunca escribirán por nosotros".

Las dos funciones programadas en el Teatro Alhambra, los días 6 y 7 de abril, serán a las 21:00. Las localidades pueden adquirirse en El Corte Inglés, su web y en el teléfono 902 400222, además de en la taquilla del teatro, desde una hora antes del inicio del espectáculo, si quedaran disponibles.