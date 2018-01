Reclaman la declaración de BIC para la obra de Aleixandre

La presentación de la Poesía completa de Vicente Aleixandre se convirtió ayer en una reivindicación de protección de su legado, tanto de su obra, para la que se ha pedido la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) "para que no salga de España", como de su vivienda en la calle Velintonia de Madrid. El presidente de la Asociación de Amigos de Vicente Aleixandre, Alejandro Sanz, ha compilado para Lumen la obra del poeta andaluz añadiendo siete poemas inéditos, y ayer aprovechó su puesta de largo en la Real Academia de la Lengua, a la que perteneció Aleixandre, para plantear una doble demanda a la que, hasta ahora, las instituciones no han prestado atención, según criticó.

"Nuestras instituciones públicas desprecian su legado", clamó Sanz, quien recordó que la asociación que preside lleva "23 años reclamando que salven su casa" en el número 3 de la antigua calle Velintonia, donde vivió desde 1927 hasta su muerte en 1984 y por la que pasaron cinco generaciones de poetas como Miguel Hernández, García Lorca, Rafael Alberti, Pablo Neruda, Luis Cernuda, Dámaso Alonso, Claudio Rodríguez y Jaime Gil de Biedma.

La intención no es hacer una casa-museo, sino hacer de ella la Casa de la Poesía, "un centro vivo, de investigación, presentación de libros, conciertos; en Europa se construyen, aquí tenemos una y se olvida", lamentó el escritor. Sanz destacó que las "connotaciones históricas" de Velintonia son "innegables", "al margen de su arquitectura o de si está vacía". "Si hace falta llevo parte de mi archivo", propuso Sanz, quien criticó a los poderes públicos por su "ignorancia y desprecio a la cultura". Para el grueso de la obra del Nobel de Literatura (en manos de la viuda del escritor Carlos Bousoño, Ruth Crespo) pidió la Declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) para que "no salga de España y que no pueda haber una venta inmoral".