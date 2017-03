Ripoll recoge el Loewe por su obra sobre "la cicatriz y la herida"

Cada año, la entrega del Premiode Poesía Loewe reúne a gente del mundo de la cultura, el diseño o la moda, y ayer tanto el ganador del galardón, el escritor gaditano José Ramón Ripoll, como Sergio García Zamora, Premio a la Creación Joven, fueron descritos como dos grandes voces rebeldes. Así lo recordaba durante la entrega del premio el poeta José Manuel Caballero Bonald, miembro del jurado y presentador de la cita al referirse al libro ganador de la XXIX edición del Premio Loewe, La lengua de los otros, de José Ramón Ripoll.

"He seguido con especial interés el trayecto de José Manuel Ripoll. Me he identificado con sus modelos de expresión y cómo trata el pensamiento en la escritura", subrayó Caballero Bonald, que afirmó que el poemario ganador es un exponente de los grandes poetas pensadores. Además, precisó que se trata de un libro donde se reflejan una serie de reflexiones en torno al existir, "con un rango metafísico de rigurosa lucidez".