Robert Glasper, el jazz esencial

El Centro García Lorca será esta noche el escenario elegido para la siguiente cita del Festival de Jazz de Granada. A partir de las 21:00 horas, el pianista de jazz, compositor y respetado productor, Robert Glasper (Houston, Texas, 1978) estudió en Houston's High School for the Performing Arts y tras su graduación inició sus estudios en New School University en Manhattan, donde pronto llamó la atención de músicos no solo de jazz, como Christian Mc Bride, Kenny Garret o Roy Hargrove, sino también de Carly Simon, Mos Def, Q-Tip, Kanye West o Erykah Badu.

Su carrera está plagada de numerosos premios y reconocimientos. Entre otras distinciones, ha ganado tres Premios Grammy por su álbum Black Radio 2, por la canción These Walls con Kendrick Lamar y por la banda sonora de la película Miles Ahead, de la que Glasper fue productor, y más recientemente, un Premio Emmy por la canción Letter To The Free de la película documental de Ava Duvernay 13.

Además de sus exitosos trabajos para Blue Note, hoy lidera uno de los más alabados proyectos de los últimos años: The Robert Glasper Experiment. Tanto con su trío en acústico, del que se pudo disfrutar en Jazz en la Costa en 2015 con un sensacional concierto, como con su banda eléctrica, Robert Glasper es un músico imprescindible de la escena actual, que aporta energía y aire fresco al jazz del siglo XXI.

En concreto, el programa de esta noche de Robert Glasper Trío y DJ Sundance cuenta con el músico de Texas al piano, Vicente Archer, al contrabajo, y Damion Reid en la batería.

A pesar de que está en sus primeras veladas, l tejano entra en escena cuando el Festival de Jazz de Granada ha cosechado ya varias noches de éxito. Es sábado, en el Teatro Isabel la Católica, tocó el turno de Jacky Terrason. El músico de Berlín, conocido "el pianista de la felicidad", mostró su estilo veloz e intimista, melódico y percusivo.

Como en sus mas reciente trabajos llenos de elegancia -Mother, con Belmondo y Ravel et le jazz-, demostró en el concierto que en su caso las notas hablan por sí solas para provocar estados de ánimo, porque este creador cosmopolita que posee el premio al mejor disco de jazz del año cada vez que ofrece su música lanza un mensaje de optimismo.

Jazz matutino. Con el patrocinio de la Obra Social de la Caixa, centenares de niños se acercaron de una forma muy divertida a los secretos del jazz con el concierto didáctico que Arturo Cid Quintet ofreció ayer sábado por la mañana en el Auditorio del Centro Lorca.