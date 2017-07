Rosa López: "Los artistas no ganan lo que deberían en la industria musical"

La intérprete y compositora Rosa López, que regresa a primera línea con su octavo álbum de estudio, considera que en España "los artistas no ganan lo que deberían" en la industria musical. Según la granadina hay cantantes que no llegan a vivir totalmente de la música porque "no está económicamente pagado en comparación con lo sacrificado que es", pero que es un trabajo que "va más allá del dinero".

Rosa López, oriunda de Armilla, ha lanzado su nuevo disco Kairós, palabra griega que significa 'el momento apropiado', y explica que el álbum "nace después de muchos años de catarsis, reflexiones, subidas y bajadas", asegurando que el origen de este disco se encuentra en el "deseo de querer estar en paz" y no hacerse "más daño".

"Kairós surge del amor sin dolor, pero no es una terapia, porque eso ya pasó. Con este disco no quiero demostrar nada, quiero disfrutar y contar además de cantar", expresa la cantante. Y es que, el actual objetivo de Rosa López con este trabajo discográfico es "narrar lo que he superado".

López, que afirma estar en su mejor momento a nivel profesional, se refiere a su profesión como un trabajo "sacrificado", que, a veces, no compensa económicamente, pero que "gracias al público", la balanza está equilibrada. Siguiendo en esta línea, expresa que ser artista no difiere de una profesión cualquiera porque "todas exigen sacrificio".

La cantante manifiesta que las subidas y bajadas del IVA en la cultura "influye mucho en el camino del artista", dejando claro que la música "no se toma como lo que realmente es". Junto a ello, declara que la subida del IVA cultural "se nota en el momento en el que la gente decide comprar o no una entrada".

Con respecto al mundo de la música, la intérprete de Ahora sé quién soy confirma que "siempre ha habido crisis en la industria", creyendo que hay momentos en los que los artistas "no sentimos apoyo del Gobierno", pero que es algo que "intentamos solucionar día a día".

Para la artista, la industria musical en España "no es machista", pero sí cree que "es el público quien provoca ciertas situaciones, es un efecto de acción y reacción".