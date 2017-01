La SGAE da esquinazo a Granada y se instala en Málaga la próxima semana

El poderío económico de la Costa del Sol deja a Granada sin su oficina de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), que tenía su sede en la ciudad desde 1991. La entidad se despidió ayer de su sede en la calle Vicente Ferrer y la próxima semana se instalará en la céntrica calle Larios de Málaga. Antes de cerrar sus puertas, la oficina acogió una reunión en la que los consejeros territoriales de Andalucía Oriental, José Ignacio Lapido, Arturo Cid y Julia Ruiz Carazo intentaron que la SGAE diera marcha atrás en una decisión tomada directamente desde la dirección de la sociedad en Madrid. Visiblemente contrariado, José Ignacio Lapido señaló ayer al término de la reunión que se replanteará su continuidad como miembro del Consejo Territorial de la SGAE. "No descarto nada y lo decidiré la próxima semana porque no me ha gustado cómo se ha llevado este tema", señaló el músico granadino sobre una reunión en la que se intentó votar una resolución en contra del traslado, lo que cortó de raíz el abogado de la entidad porque los Consejos Territoriales no tienen competencia en las decisiones de tipo administrativo. "Lo único que hemos conseguido es enviar una carta de protesta por el secretismo y las formas con las que se ha llevado este tema", señala.

Los representantes de la SGAE en Andalucía Oriental se enteraron del traslado a Málaga el pasado 20 de diciembre de manera extraoficial. En este espacio de tiempo enviaron dos cartas al presidente de la SGAE, José Miguel Fernández Sastrón, exponiendo sus razones contrarias a esta decisión y criticando las formas de "menosprecio" que había tenido el Consejo de Dirección al "no informar debidamente" de este traslado. "A la primera cartas tuvimos respuesta y se nos explicó que las razones eran exclusivamente económicas, así que enviamos una segunda carta a la que ni se nos ha contestado", señala Lapido.

La Costa del Sol genera más beneficios para la SGAE que la propia capital

Los Consejos Territoriales tienen sus atribuciones muy delimitadas y se crearon hace tres años como un intento de descentralizar el funcionamiento de la SGAE, "pero todo ha quedado como un intento cosmético porque nuestras atribuciones son muy pocas y se reducen a aprobar convenios de colaboración con diferentes festivales". En Granada colaboran con Abril para Vivir, el ciclo de lecturas dramatizadas en la Alhambra, el Parapanda Folk... "Málaga es una ciudad muy pujante por una simple cuestión demográfica y la Costa del Sol genera muchos ingresos a la SGAE porque cuenta con muchos negocios donde se generan derechos de autor. Eso es innegable, pero en Granada se llevan realizando desde hace muchos años festivales emblemáticos como el de Música y Danza o el de Jazz y hay muchas cuestiones que hacen que estemos en total desacuerdo con el traslado porque la SGAE, aunque es de carácter privado, tiene un componente cultural que no se puede obviar", continúa el guitarrista y compositor de 091 que prepara su próximo disco en solitario mientras medita su continuidad en la sociedad de derechos de autor, de la que de todas maneras seguirá siendo socio.

Arturo Cid recalca que la SGAE, pese a sus connotaciones culturales, mantiene un criterio comercial. "Es una cuestión más simbólica que otra cosa, no se trata de que haya muchos artistas en Málaga, es que se generan muchos derechos de autor, más la Costa del Sol que la capital, con lo que la preponderancia cultural de Málaga no es tal", subraya sobre la primera lectura del traslado respecto a que Granada pierde posiciones como potencia cultural. "Pero es cierto que nuestra ciudad se está quedando atrás y nos escuece esa aparente pérdida de estatus que significa el traslado, tenemos que recuperanos del agujero en el que nos encontramos porque hemos vivido muchos años con la cultura por los suelos, no se puede culpar al actual Ayuntamiento de esta situación, pero es cierto que es el momento de intentar revertir esta situación", apostilla el música y guionista sobre una ciudad que durante años ha sido una potencia "en el botellón y en las despedidas de soltero".

Granada pierde después de 26 años su sede de la SGAE y los socios tendrán que recorrer los 130 kilómetros que la separa de Málaga para resolver el papeleo.