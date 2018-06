Las Salas del PTS: nuevas expectantes experiencias

La ficha 'MIGUEL SCHEROFF y KATARZYNA PACHOLIK' Sala de exposiciones del PTS. Granada

De nuevo las salas del PTS se visten de gala artística. Una vez más, sin embargo, nos preocupa que su lejanía física, su apartada ubicación en el reciente distrito sanitario de Granada, pasen desapercibido para una inmensa mayoría y que la calidad de lo allí presentado no llegue a todos los amantes del Arte y al público aficionado en general. Una verdadera lástima. El esfuerzo y el trabajo llevado a cabo por el equipo que, con tanto entusiasmo y rigurosidad, dirige Belén Mazuecos, merece más cercanía para contemplar la importancia y categoría de lo que allí se expone. En el tiempo que estos espacios expositivos llevan abiertos han recogido muestras de manifiesta entidad y trascendencia pero que han pasado muy de puntillas; algo que cuesta asumir y duele en el alma. Desde estas páginas hacemos un llamamiento a los aficionados para que tengan presente que en el moderno Campus de la Sanidad existe una programación expositiva abierta, de mucha dimensión y sentido artístico, digna de que no pase nunca desapercibida porque en ella se da cita, sin solución de continuidad, mucho de lo más preclaro que, hoy, se puede dar en la plástica contemporánea. De esta manera, las salas del recinto universitario vuelven a llenarse con la obra de dos artistas jóvenes con absoluta proyección; artistas que han demostrado una contundencia creativa y son portadores de una verdad que, a pesar de su poco tiempo en la profesión, no ofrece la menor duda.

En Miguel Scheroff se produce algo de ese registro repetido que ha sido una constante continua en el discurrir del arte de esta ciudad: autor jiennense instalado en Granada donde se forma -Miguel Scheroff nació en las Navas de Tolosa hace escasamente treinta años, estudia en la Facultad de Bellas Artes de Granada y es partícipe del entramado artístico de la ciudad-. Sus fortaleza artística y su claridad creativa le están haciendo caminar con solvencia y acceder a los máximos estamentos del arte español; algo que se constata con algunos importantes reconocimientos, como el último en el Certamen organizado por el Ayuntamiento de Málaga y que tiene su actual desarrollo expositivo en los espacios del CACMálaga, donde ha alcanzado uno de los premios con su obra Hecatombre animal; una obra que fue elegida para esta exposición de la sala alta del PTS y que actualmente se exhibe en el centro que dirige Fernando Francés.

La exposición nos conduce por la compacta producción de este artista; una producción corta en el tiempo pero de amplio compromiso evolutivo. Su trabajo, pese a la fuerza estructural del contenido que nos marca una impactante realidad, encierra un aplastante análisis de la naturaleza humana; esa que se compone de un cuerpo determinante y un espíritu mediato capaz de circunscribir otros aspectos y otras circunstancias.

Lo primero que el espectador observa es una obra ejecutada con una aplastante lucidez pictórica. Su pintura es vehemente, poderosa, de gran potencial representativo que le sirve de base plástica sustentante para formalizar un concepto que deja entrever la animalidad del ser humano, esa parte escondida tras la epidermis que entabla cruel batalla con una realidad menos extrema donde actúan los sentimientos, las emociones y otras facetas menos primitivas.

Técnicamente, la muestra abarca una pintura de acendrado realismo que, poco a poco, va desprendiéndose de sus compactas concreciones para desembocar en una obra de pincelada fresca y poco restrictiva. Conceptualmente nos encontramos con piezas que desenmascaran esa carnalidad viva, de elementos orgánicos que provocan violencia visual; también, con piezas que ilustran escenas de caza y en las que el hombre muestra su aspecto depredador, relacionándolos con otros animales, asimismo, de naturaleza feroz.

Miguel Sheroff es un pintor distinto, con obras, también, distintas, que se apartan de los registros representativos al uso y asumen una realidad en carne viva, como alguna de sus obras.

En cuanto a la otra artista, no hace mucho tiempo pudimos contemplar en la sala de arriba del Palacio de los Condes de Gabia una importante exposición de Katarzyna Pacholik, la arquitecta polaca que comenzó su carrera artística en Granada y que nos ha convencido por su minucioso, pulcro y serio trabajo donde el paso del tiempo y la nostalgia ocupan importantes espacios significativos.

Para esta ocasión, la sala baja del PTS se llena con una galería de imágenes realizadas con lápiz y pigmentos sobre papel negro que nos introducen en los mágicos paisajes de la Selva de Bialowieza, uno de los últimos bosques vírgenes de Europa. La artista compone un entramado visual lleno de energía plástica, con el paisaje, apenas visualizado, mostrando su indescriptible belleza y su enigmático sentido. La oscuridad, el propio espacio donde la naturaleza conforma un imposible paisaje escénico en el que puebla el misterio, la duda, el enigma y, también, un orden, patrocinan una realidad llena de energía, que capta la mirada y desarrolla una especie de miedo a lo desconocido, de duda eterna , de respeto ante ese proceso continuo donde el tiempo hace reposar su ritmo y marca su deambular incontrolable.

Una exposición que nos oferta una obra inteligente, que muestra los espacios imposibles de un paisaje eterno donde el hombre es un ser, todavía, ajeno.

Otra vez las Salas del PTS se llenan con la fuerza del arte de los más jóvenes, ese que sirve para saber a qué atenerse y que predispone para felices encuentros. Tantas cosas buenas merecen nuestra mirada enamorada; aun en esa distancia lejana que hay y que está en nosotros acortar.