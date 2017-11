'Salvator Mundi' de Da Vinci, la obra de arte más cara de todos los tiempos

Para unos, es "la Mona Lisa masculina"; otros, en cambio, critican su estado de conservación e incluso dudan de su autenticidad. En cualquer caso, la noche del miércoles el óleo Salvator Mundi, de Leonardo da Vinci, batió todos los récords al ser subastado por 450 millones de dólares (382 millones de euros) en la casa Christie's de Nueva York.

La velada fue trepidante: coleccionistas y curiosos estallaron en aplausos cuando se alcanzó la marca de los 200 millones de dólares, hasta el punto de que el subastador, el presidente de Christie's en persona, Jussi Pylkkanen, tuvo que pedir tranquilidad para continuar. Llegados los 300 millones de dólares, hablaba ya de "momento histórico", pero no golpeó el mazo hasta los 400, tras 19 minutos de acalorado tira y afloja. Sumando las tasas, Salvator Mundi alcanzó ese precio final con el que destrona a las Mujeres de Argel de Picasso como el cuadro más caro jamás subastado. A Pylkkanen casi le falló la voz al anunciar el montante. De momento, Christie's no ha revelado la identidad del comprador, que pujó vía telefónica.

Según la casa de subastas, Salvator Mundi es la última obra conocida de Da Vinci de las menos de 20 que siguen en manos privadas. La expectación era tal que, por primera vez, Christie's contrató una agencia de relaciones públicas para gestionar la subasta de una única obra. Pero es que, además, ésta ha generado revuelo en el mundo del arte, pues muchos expertos en pintura antigua dudan de que sea exclusivamente autoría de Da Vinci y no participaran en ella otros pintores de su taller. Sin olvidar que a estos recelos se suman también algunas dudas sobre el origen y el estado de la obra.

Christie's sostiene que Salvator Mundi perteneció a tres reyes y que luego, durante mucho tiempo, la tabla se dio por destrozada o desaparecida. Hasta que en 2005 una pequeña casa de subastas estadounidense lo puso a la venta, tras limpiarlo y restaurarlo "demasiado", según varios expertos. Christie's sostiene no obstante que el estado de la obra es bueno y que pertenecía al oligarca ruso Dmitri Rybolovlev, que a causa de esta obra rompió con su marchante. Digna, toda esta historia, de uno de esos best-sellers de intrigas internacionales...

Con semejante panorama, las condiciones no auguraban tamaño éxito de la subasta. Christie's ideó una atrevida jugada: colocó la obra, de hace 500 años, en el marco de las subastas otoñales de arte de posguerra y contemporáneo, que habitualmente son las que más recaudan, pues entre los coleccionistas los viejos maestros están hoy demodé. "Ha sido un triunfo épico del marketing y el anhelo de conocimiento", sentenció el experto Todd Levin. "La atracción parte de la indescriptible conexión de la obra con la Historia y el más allá", explicó la especialista Marion Maneker, que especuló con la posibilidad que el comprador contemple crear su propio museo y utilizar esta pintura como imán para el público. Lo que está claro, como afirmó en The New York Times el marchante Lawrence Luhring, es que "hay demasiado dinero en el mundo".