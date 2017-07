San Sebastián es para el cine español

El cine alemán tiene a Berlín, el francés a Cannes, el italiano a Venecia y el español a San Sebastián. Eso es así. El certamen donostiarra adelantaba ayer su holgada cuota de producciones y coproducciones españolas (hasta 21) en las distintas secciones de su 65 edición, que se celebrará entre los próximos 22 y 30 de septiembre.

El almeriense Manuel Martín Cuenca vuelve a colocar su nueva película en la Sección Oficial después de hacerlo con La flaqueza del bolchevique, Malas temporada y Caníbal. Basada en una novela de Javier Cercas y rodada en Sevilla, El autor está protagonizada por Javier Gutiérrez, María León y Antonio de la Torre, y tal vez confirme la solidez y la depuración de un cineasta en alza. También en Sevilla y alrededores se ha rodado La peste, apuesta fuerte de la ficción televisiva española con la que Movistar+ aspira a competir en acabado, guardarropía y nivel de producción con las grandes series internacionales. Dirigida por Alberto Rodríguez, la serie encontrará su escaparate de presentación fuera del concurso oficial, donde se podrán ver en pantalla grande sus dos primeros episodios.

Sí compiten de nuevo por la Concha de Oro los vascos Garaño y Arregi, responsables de aquella Loreak que representó a España en los Oscar tras su exitoso paso por el festival en 2014. Su nueva cinta, Handia, se centra en la figura histórica de Miguel Joaquín Eleizegi, conocido como el Gigante de Altzo. La tercera cinta española en liza en el concurso será Life and nothing more (La vida y nada más), una coproducción con Estados Unidos dirigida por Antonio Méndez Esparza, que se dio a conocer con Aquí y allá, premiado en Cannes en 2012.

Junto a los dos capítulos de La peste, fuera de concurso se podrá ver también la nueva y esperada cinta del sevillano Fernando Franco, que suscitó un reconocimiento casi unánime con su filme de debut La herida. De nuevo con Marian Álvarez y Andrés Gertrúdix al frente del reparto, Morir adapta libremente a Schnitzler y promete emociones intensas y descarnadas a propósito de una relación de pareja. Menos expectativas suscita el debut del hasta ahora guionista Sergio G. Sánchez, responsable de las historias de El orfanato y Lo imposible: avalada por Telecinco, lo que garantiza el hartazgo promocional, El secreto de Marrowbone nace directamente con vocación internacional con reparto y acento ingleses.

Dispersas en otras secciones y concursos, podrán verse la comedia metacinematográfica Operación Concha, del onubense Antonio Cuadri, Fe de etarras, la nueva comedia sobre el mundo de ETA de Borja Cobeaga tras Negociador, Muchos hijos, un mono y un castillo, el debut en la dirección del actor Gustavo Salmerón, La llamada, de Javier Calvo y Javier Ambrossi, y los documentales dedicados respectivamente al fotógrafo Alberto García-Alix, de Nicolás Combarro, y al cineasta Carlos Saura, dirigido por Félix Viscarret, segunda entrega de la serie Cineastas contados tras el retrato de Basilio Martín Patino realizado por Virginia García del Pino.

También con producción de Movistar+ se podrá ver en Zabaltegi una avance de Vergüenza, la serie de televisión que ha reunido a Juan Cavestany (Esa sensación) y Álvaro Fernández Armero (Las ovejas pierden el tren) en una alianza a priori poco probable.

Participación española tienen también algunas cintas latinoamericanas muy esperadas del certamen: La cordillera, del argentino Santiago Mitre, en la que Ricardo Darín, que recibe el Premio Donostia, interpreta al presidente de la nación; la cinta chilena Una mujer fantástica, de Sebastián Lelio, director de la estupenda Gloria; Princesita, de Marialy Rivas, o La educación del Rey, de Santiago Esteves, que podrá verse en Horizontes Latinos.

Tras su paso por Venecia, Loving Pablo, la cinta sobre Pablo Escobar de Fernando León de Aranoa protagonizada por Javier Bardem y Penélope Cruz, clausurará en el Velódromo de Anoeta la sección Perlas de Otros Festivales.