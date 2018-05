Sebastián Orellana llena de boleros y valses el Lemon Rock

Granada vive hoy uno de los lunes con más actividad musical de las últimas semanas. El público no sólo podrá disfrutar hoy del sensual rhythm and blues de Barrence Whitfield & The Savages en la sala Planta Baja, sino que podrá escuchar boleros y balses interpretados por el cantante chileno Sebastián Orellana. El artista dará un concierto gratuito hoy a partir de las 22:15 en el Lemon Rock Bar.

El guitarrista y cantante de La Big Rabia, conocida banda de boleros y rock and roll chilena, cuenta con más de tres décadas años de carrera en la música y ha trabajado con numerosos artistas de relevancia nacional e internacional.

Afincado en España desde hace años, Orellana se encuentra actualmente trabajando con su grupo La Big Rabia -Iván Molina en la batería- en un nuevo trabajo, que verá la luz en unos meses bajo el sello Sevillano Happy Place Records. Los interesados ya pueden escuchar el primer single del álbum en la plataforma digital Youtube, titulado Mi Compromiso.