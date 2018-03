Soleá Morente se deja inspirar por la 'chanson' francesa en su nuevo disco

Soleá, la miembro del clan Morente que escogió la divergencia frente a la ortodoxia del cante, abandona el parapeto ruidista con el que se dio a conocer con Los Evangelistas en pos de "un sonido nuevo" a medias entre la canción francesa y "una reivindicación de la música popular flamenca" de Las Grecas.

"Hay mucha mujer en este disco, se puede decir que es feminista", subrayó ayer, un día antes de la publicación de Ole Lorelei (Sony Music), que cuenta con colaboraciones como las de su hermana Estrella, su madre Aurora Carbonel y su sobrina Estrellita Conde.

Ahí están también la asturiana Lorena Álvarez, figura del nuevo indie nacional, y Alonso Díaz, alma de Napoleón Solo y, en cuanto productor, tercer vértice fundamental de este segundo disco en solitario de Soleá Morente (Madrid, 1985).

La idiosincrasia de sus nuevas canciones se retrata desde el título: por un lado, "ese olé que tanto define el flamenco", explicó su autora; en segundo lugar, por Lorelei, título de una canción que le marcó mucho, obra de la banda escocesa de dream pop Cocteau Twins.

Lorelei es también, según recordó, el nombre de una sirena de la mitología germánica que, despechada por un hombre, se apostaba en las rocas del Rin para atraer a los marinos y hacer que se ahogaran. "Pero yo soy buena y no quiero que los hombres caigan ahogados, sino que lanzo un mensaje a favor de la paz y de la igualdad", apostilló.

El germen del álbum reside en el tema Ya no solo te veo a ti, un tema de empoderamiento femenino en el que asume "la corriente setentera y ochentera de Las Grecas y Los Chichos o, por qué no, de Camela".

También está el influjo francés de Serge Gainsbourg o Jane Birkin. "Incluso Jeanette o Ray Heredia", reconoció Morente, que ha descubierto nuevos registros en su voz, más sensual en algunos tramos.

Composiciones inéditas como Anoche me preguntabas se conectan en su mensaje con temas tradicionales, como el fandango Por tu querer como un niño, de Manuel Vallejo.

"Hay un respeto enorme a la tradición, pero no sé hacerlo como Vallejo, así que lo hago con la garganta y el corazón que tengo. Es una manera de actualizarlo, llevarlo a mis circunstancias y a mi edad", contó del resultado.

Afirmó que en sus "pensamientos, corazón y oído" siempre está su padre, Enrique Morente. "Siempre nos apoyó cuando nos vio con ilusión en algún proyecto y yo creo que ahora apoyaría también esto", aseguró la hija mediana del genio de Omega.

A Soleá Morente no dejan de llegarle otros respaldos por el camino escogido, como el reciente Premio Princesa de Girona en la categoría de Artes y las Letras de 2018 por haber sabido hilvanar la tradición flamenca y el pop-rock.

"Pensaba que se habían equivocado, pero estoy muy ilusionada y agradecida por este sorbo de agua fresca en un camino en el que hay tormentas y aguaceros", comentó Morente, que irrumpió en la música en 2012 de la mano de Los Evangelistas en un iconoclasta disco de homenaje a su progenitor.

Aquel momento, recuerda, fue "decisivo". "Me sentí muy cómoda y atraída por esos sonidos en un tiempo de desconcierto total. Con la carrera ya terminada (se licenció en Filología Hispánica) y digiriendo aún la muerte de mi padre, fui a caer en esa banda de ruido en la que no me daba tanto miedo cantar", confesó.

Junto a ellos grabaría después el EP Encuentro (2013) y, ya en solitario, su primer disco, Tendrá que haber un camino, finalista del Premio Ruido al mejor disco español de 2015.

"Han sido 6 años en los que han pasado muchas cosas, pero aún considero que estoy en una fase de aprendizaje y de pasos hacia un lugar que aún no sé cuál es, solo que me lleva hacia la libertad", suscribió.

Este mismo domingo interpretará por primera vez las canciones de Ole Lorelei junto a la banda de Napoleón Solo y Lorena Álvarez en el festival de La Casa Encendida de Radio 3 en Madrid, ciudad a la que volverá el 18 de abril para actuar en el recoleto Teatro Lara.