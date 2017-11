Sopranos, rap y música 'house': esto será 'Music has no limits'

"El espectáculo es difícil de definir, ya que en la hora y media que dura se concede todas las posibilidades de ser, cambiando de camino cuantas veces le es necesario, y en la mayoría de los casos con acierto. Se pasa de una ópera de Puccini al Sweet Child O´Mine de Guns N' Roses, del Freed from desire de Gala al Highway to heaven de AC/DC, o del Zombie de The Cranberries a Lady Gaga con su Bad Romance con una inaudita sutileza". Así describía un periodista del Diario de Sevilla el espectáculo Music has no limits. Una experiencia musical fuera de lo normal donde habrá sopranos cantando arias de ópera sobre temas de house. El innovador y atractivo montaje aterrizará el 11 de noviembre a las 21:00 en el Palacio de Congresos de Granada.

El show ya ha pasado por espacios míticos como el Lincoln Center de Nueva York; el Teatro Real de Madrid -completamente llenos ambos-; el palazzo Pisani Moretta de Venecia, en donde se celebra el baile de máscaras más exclusivo del Carnaval; el Bayfront Park de Miami con 200.000 personas de público; y el estadio Santiago Bernabéu, entre otros.

Durante su primera gira española, que está realizando este año, Music has no limits ya ha actuado, con las entradas agotadas, en una veintena de ciudades como Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia o Sevilla. De hecho, es la segunda visita a Granada en 2017. El primer montaje llenó el Teatro Manuel de Falla el pasado mes de marzo.

MHNL presenta en Granada un espectáculo renovado en cuanto a artistas, repertorio y montaje. El show abarca todos los géneros: fusiona piezas maestras de la música clásica con funk, góspel y rap con heavy metal, sopranos interpretando grandes arias de ópera con éxitos de house. Cantantes, virtuosos de todos los instrumentos y disc jockeys se unen en el escenario creando una gran fiesta para la audiencia.

Diseñado en torno al concepto la playlist de tu vida, el espectáculo de MHNL propone un viaje por los grandes éxitos de la historia de la música. Funde hits de estrellas como Michael Jackson, U2, David Guetta, Lady Gaga, Adele, Queen, Avicii, Guns N'Roses, Bruno Mars, AC/DC y clásicos como Giacomo Puccini y Bach.