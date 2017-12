Susurros que embriagan

La ficha 'Las formas del agua' Mar Garrido, Museo Casa de los Tiros. Granada

He escrito en muchas ocasiones que el gran problema de la fotografía actual es aquel que posibilita los propios fotógrafos y los santones de lo artístico que los auspician que, desde unos años hacia acá, decidieron unilateralmente que en la fotografía todo era bueno. Así nos va. Lo tengo muy claro y así lo he manifestado: la fotografía es una práctica artística que, salvo honrosas excepciones ejecutadas por artistas superiores y obras excelsas de manifiesta trascendencia, cada día convence menos. La culpa es de los desafortunados planteamientos que, en los últimos tiempos, se le ha dado, considerando cualquier mínima proposición como asunto de suma categoría y elevando a las alturas artísticas a cualquier advenedizo desinformado con una cámara en la mano. Hace bastantes años que casi todo lo que se nos ofrece es igual a todo. Y mucho de lo que se expone ya ha sido hecho, infinitamente mejor, por artistas supremos que nunca han intentado buscar esa gloria de la que, hoy, cualquiera se cree merecedor. Hace tiempo, pues, que la fotografía me aburre por sus pocas buenas acciones y por las escasas luces creativas de las que hacen gala los que dicen sentirse fotógrafos. Claro que, en cierta medida, lo mismo ocurre con otras expresiones artísticas. Si una obra carece de alma, se queda en una escueta manifestación de una realidad poco convincente. Existe mucha fotografía que por estar bien definida ya se la considera merecedora de un adjetivo superior. Cualquier memo con un móvil en la mano no es Cartier Bresson por muchos, más memos, críticos de la nada, soñadores profesores de estética, galeristas fumados y modernitos sin sustancia, que quieran magnificar lo que no existe.

Por eso, cuando nos encontramos con una fotografía importante no tenemos más remedio que entonar un claro y potente: ¡Honor y gloria a la gran fotografía! y dar la espalda a las burdas memeces positivadas y a los equivocados snobs turiferarios que cantan salmos idiotas en su honor.

Cualquier memo no es Bresson por muchos más memos que quieran magnificar lo que no hayLo que ofrece en la Casa de los Tiros es un tratado de muy buena fotografía

Mar Garrido es fotógrafa, fotógrafa; artista importante que no ofrece duda porque su trabajo establece una entidad indiscutible. La hemos visto en muchas ocasiones argumentando una realidad sin vuelta de hoja. Lo que ahora presenta en la Casa de los Tiros es un tratado de muy buena fotografía. Desde esta base, simple pero determinante, se accede a un oferta artística muy importante, con el agua como aglutinante de una idea sutilmente desarrollada desde varias posiciones plásticas y estéticas. Las piezas en pared, con un cuerpo compositivo muy atractivo, estructurado en módulos compartimentados que, en conjunto, conforman una bella unidad, nos ponen en el camino de la gran fotografía de siempre; una fotografía relatora de una realidad que ella eleva a una dimensión extrema, bella, metafórica, exquisita y con los máximos argumentos de un modo artístico sobresaliente. En Las huellas del agua, la arena marca el relato dejado por aquella; en Y debajo, el agua nos convence con la sutileza de lo mínimo; muy inquietante dentro de su absoluta belleza es 111 sonidos del agua. Importantes me parecen Variaciones sobre el límite, estructurada para que la esquina de la sala contribuya a un estamento formal que le dé un amplio sentido plástico al propio espacio representado en el que el agua rompa la contundencia formal de los verdes.

Y, además, la fuerza, la belleza, el sentido, la dimensión visual de la magnífica videocreación. El espacio expositivo se estructura en bandas colgantes sobre las que se reflejan las imágenes y que anteceden a la pantalla grande desde donde el espectador se ve envuelto en infinitas sensaciones que transportan el espíritu. El lento y pausado transcurrir de una barca que deja entrever un espacio pictoricista de profunda melancolía romántica; el juego expresionista del movimiento del agua; los encuadres escenográficos que transcriben poderosas circunstancias estéticas. Una realidad visual que no deja indiferente.

Estamos ante una exposición que nos hace volver a creer en la magia eterna de la fotografía, en sus poderes plásticos, en su dimensión artística. Una obra convincente que abre las máximas perspectivas de un arte sin tiempo ni edad.