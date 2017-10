Taburete, el boom de la carne de cañón

Tono desenfadado, alegre, de quien sabe positivamente que todo irá bien y que viene a pasárselo bien, que dirían sus compañeros de escenario esta noche, Hombres G, en la plaza de Toros de Granada a partir de las 21 horas. Con educación y formas exquisitas, Willy Bárcenas, responde a las preguntas sin titubeos. No hay miedo cuando, pese a todo, el éxito te acompaña.

Taburete son un grupo sin complejos en lo musical pese a su juventud profesional

Nunca un apellido pesó tanto. Incluso con esos kilos de más este artista que ha comenzado hace nada, como quien dice, a dar sus primeros pasos junto a su compañero de escenario y cañas Antón Carreño (otro músico criado en Baqueira) no muestra complejos en lo musical. Taburete sabe lo que ofrece, sabe que gusta y desde luego su recorrido les avala. Esto ya no es un juego de 'niños bien'.

Taburete son un grupo que desde su creación acumula el mismo volumen de 'haters' que de 'lovers', cifras pasionales incuantificables que les desmarcan de la convencionalidad que suele definir a los grupos que llenan Palacios de Deportes. "En la página web tenemos un espacio para comentarios, ya sean buenos o malos. Pero es cierto que, como teníamos muchos de 'haters', les dejamos un espacio para que se explayen". Ya decíamos que Willy es un chico desenfadado, sin manías, por eso las críticas se las toma con humor: "cuando son insultos sin sentido lo mejor es reírse".

"Desde el principio nos acompaña en insulto fácil", dice W. B., pero lo que también es cierto es que su apellido y las consecuentes críticas también les dieron mucha más fama, o al menos más rápida, que si no hubieran gozado de ese linaje, calidad musical por supuesto a parte. "Eso es verdad, hemos tenido un altavoz más grande que el quizás hubiera tenido otro grupo, pero bueno lo que es cierto es que si no hubieran acompañado las canciones y los directos no estaríamos en la situación tan buena que estamos".

Desde luego la prensa no escatimó en tinta con ellos desde el principio, aunque en muchos casos, tal como denuncia Willy, "al final las crónicas se convierten en cómo va vestido el público y cosas así más que en el concierto en sí".

Los peores prejuicios a los que se han enfrentado es que que son unos "fachas" o hacen "música para pijos". A ellos no les gusta la etiqueta, pero lo que es cierto es que el concierto de esta noche lo ofrecen junto a Hombres G, el mítico grupo al que también ha acompañado siempre el sobrenombre 'pijo'. Sobre los madrileños, Willy dice que no son tan parecidos musicalmente aunque sí les han puesto el mismo rótulo de neón. "Hombres G es de esos grupos que después de 30 años siguen ahí y continúan arrasando con una actitud que parece que acaben de empezar. Eso se ve desde los ensayos. También tenemos esa naturalidad, que es lo que gusta". La admiración es algo que tampoco disimula Willy Bárcenas.

Con apenas tres años en la trinchera dando guerra, Taburete ya ha llenado el Palacio de Deportes de Madrid (WiZink Center). Pese a eso, no se muestran altivos pero la falsa modestia tampoco alcanza sus labios -ya sabemos gracias a R. R. Martin que la falsa modestia es la peor de las soberbias-. "Al principio nadie pensó que tendríamos este éxito, pero es verdad que siempre hemos sido muy optimistas. Cuando compongo las canciones y se las enseño a la gente veo que gustan y no me lo dicen porque sea su amigo. Teníamos esperanza de que el disco gustase pero no tanto", dice Willy.

"Sabemos que somos carne de cañón para los medios". Y es cierto, la órbita de Taburete incluye una complicidad especial con sus entrevistadores, aunque donde desarrollan sus encantos con mayor naturalidad es en las redes sociales, estos chicos van de frente siempre, aunque por culpa de eso reconocen que a veces han "metido la gamba". "No se puede hacer esto sin estar expuestos, de hecho hay gente que nos insulta sin habernos escuchado: no les pienso escuchar pero son una mierda".

Otra de las peculiaridades de Taburete es que aún no se han casado con nadie, siguen realizando sus discos de manera independiente al igual que otros grupos de la escena actual.

Flamenco, rock, pop... casi todo en español, son los géneros favoritos de Bárcenas y eso queda impreso en la música que hace: liviana, alegre, con escasa carga intelectual pero con un secreto bajo el brazo. "Somos un grupo para gente que viene a disfrutar dos horas, a olvidarse de sus problemas y a pasarlo bien", dice el cantante, que confiesa que en sus dos primeros trabajos Tres tequilas y Dr. Charas la temática son "las borracheras, los amigos, las fiestas y toda esa época de Universidad. Puro disfrute".

Como explica el músico, esta noche los granadinos podrán ver cómo los Taburete se "parten el lomo", dan alguna que otra sorpresa y, sobre todo, mantienen la tensión y temperatura durante su show.