'Tadeo Jones 2', un triunfo con la Alhambra de fondo

El triunfo de la segunda entrega de Tadeo Jones, nominada al Goya a mejor película de animación hace apenas unos días, no se entiende sin Granada. La acción del filme dirigido por Enrique Gato y David Alonso se desarrolla, en gran medida, por espacios inherentes a la ciudad nazarí como la Alhambra, en concreto el Patio de los Leones y la Torre de las Damas; la Carrera del Darro; la cuesta de Gomérez; la iglesia de Santa Ana; y una calle del castizo barrio del Albaicín. Los directores tenían claro desde el primero momento que el albañil vallisoletano con alma de arqueólogo iba a pasar por nuestro país en su siguiente película. "España no hace menos internacional una película. Buscamos que nuestros largos lo pueda ver cualquier persona", afirma Alonso.

Gato reconoce que fue "difícil" elegir la ciudad. Finalmente, se decantaron por Granada a raíz de que un productor lo sugiriera. "Es ciudad con mucho encanto personal, que no se ha visto mucho en cine, y menos en cine de animación", subraya el supervisor de departamento de cinematografía de Atrapa la bandera. Para el creador del aventurero con sombrero y camisa clara a lo Harrison Ford, esta ciudad juega un papel "fundamental". "Es uno de los mayores iconos culturales y artísticos del país. Cuando lo pensamos, en seguida se nos vino a la cabeza la Alhambra, el monumento mas visitado de España", proclama Gato, que piensa que Granada a nivel artístico se puede considerar "un caramelo": "Da igual donde ubiques la cámara, el paisaje es espectacular".

Alonso también destaca los "espectaculares" espacios "a nivel visual". "Originalmente en el guión la parte de Granada era la última localización y los personajes estaban muy poquito tiempo. Al final vimos que se podía sacar más partido al asunto, así que situamos la acción en la ciudad al principio del segundo acto y le dimos muchos mas metraje. De hecho, duplicamos el tiempo porque vimos que podíamos sacar mucho brillo, en especial al representar el Albaicín -con persecución incluida-", explica.

Valiente, torpe, soñador, pringado, majete, enamoradizo, looser entrañable. Un goonie por derecho; una parodia de Indy a propósito. Tadeo Jones, probablemente uno de los mejores embajadores que ha tenido esta ciudad en el último año, se ha hecho un hueco en el corazón de miles de espectadores. La segunda entrega, bajo el subtítulo de El secreto del Rey Midas, ha conseguido batir el récord de asistencia de la primera. Más de 3.000.000 millones de usuarios han ido a verla desde su estreno el 25 de agosto. La clave reside, insisten, en la forma de su forma de ser y en la autenticidad de los otros compañeros de aventuras. "Intentamos ser fieles a las cosas que nos gustan del personaje, como que es un pardillo, un looser y no un superhéroe de Marvel. No es inmortal, ni infalible. Eso lo hace más humano", reconoce Alonso, que cita una de las 22 reglas del storytelling de Pixar, que es que la audiencia empatice con el personaje por lo que intenta y no por lo que consigue. Tadeo, como bien señala Gato, es "un antihéroe, y ante todo un aspirante a todo", el mismo que se enfrentará el tres de diciembre a la candidatura a mejor película de animación junto con Nur y Deep.