El Teatro Alhambra estrena 'Iphigenia en Vallecas', una crítica a la precariedad juvenil

El Teatro Alhambra estrena mañana y pasado a las 21:00 Iphigenia en Vallecas, una revisión del mito clásico vista desde los recortes y austeridad recientes que pone el foco en los jóvenes.

Escrita por Gary Owen, la actriz María Hervás ha adaptado el texto bajo la atenta mirada del director escénico Antonio C. Guijosa. La pieza obtuvo el premio al Mejor Texto en el Festival de Edimburgo de 2015, y Hervás obtuvo el XXVII Premio Unión de Actores. Ahora, llega a Granada tras el rotundo éxito obtenido en el Teatro Kamikaze de Madrid.

Iphigenia en Vallecas presenta a Ifi, una joven choni sin recursos que sobrevive como puede. No estudia ni trabaja, no sabe qué hacer con su vida; se dedica a matar el tiempo buscando gresca, emborrachándose o drogándose. Un día, en un garito, Ifi conoce a un exmilitar del que se enamora, y siente que puede dar un nuevo rumbo a su vida. Pero él no la llama ni responde a sus mensajes. Entonces Ifi entiende lo que ven los demás en ella: una barriobajera, una quinqui, alguien que no le importa a nadie.

Una nueva versión del mito de Iphigenia pretende conducir al espectador por un paisaje de pobreza y actualidad para poner en primer término cuestiones sociales y económicas candentes, como qué consecuencias tienen las medidas que se han llevado a cabo estos últimos años; quién paga esos esfuerzos que piden desde Europa a los gobiernos y desde los gobiernos a la gente y qué o a quién se está sacrificando.