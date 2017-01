Teatro para un Instante regresa al Isabel la Católica con 'Bernarda Alba'

El curso pasado, la compañía Teatro para un Instante se asentó en el Centro Lorca, un paso lógico en la compañía de teatro municipal que desde hace años pone en escena la obra del poeta de Fuente Vaqueros y que además contribuía a dar sentido al espacio escénico a la espera del legado lorquiano que aún permanece en la Residencia de Estudiantes. Con la llegada de 2017, la compañía que dirige Miguel Serrano retorna al Teatro Isabel la Católica el próxima sábado con la puesta en escena de La casa de Bernarda Alba (20 horas). El drama lorquiano regresa con la novedad de la actriz Lola Martín, que ha desarrollado su trayectoria profesional en La Maquiné y que se incorpora al elenco para interpretar el personaje de Bernarda, que durante años hizo suyo la desaparecida Josefina Ramírez.

Una madre, cinco hijas, y un volcán en cada pecho. Seis mujeres empeñadas en hilar todas las tramas del miedo, palpando el tiempo que se va, desmenuzándolo para comprobar sus efectos en los cuerpos y en las cosas. Vigilia y miedo. Aquí no se corre, no se grita, no se canta, no se ama… Y mientras tanto, la vida, empeñada en pasearse cada mañana por delante de la casa. La casa de Bernarda Alba, obra maestra de Federico García Lorca, es un espectáculo que desnuda el alma como un cuchillo.

Fundada en 1983, y con 52 espectáculos estrenados, Teatro para un instante es una de las compañías de teatro más longevas de Andalucía. Desde 2004 trabaja junto con el Ayuntamiento de Granada en el proyecto García Lorca Teatro, cuyo objetivo es la creación de un repertorio lorquiano que pueda ser representado cíclicamente en la ciudad de Granada. En la actualidad son 9 las piezas de García Lorca que la compañía tiene en repertorio, y se representan con asiduidad en la ciudad y en otras ciudades del Estado. Este proyecto fue apoyado por el Ministerio de Cultura y Deporte en el año 2013. La compañía ha obtenido los premios Bandera de Andalucía y Prestigio Turístico.