The Waves Pictures: "Declaramos la guerra a la música robótica"

David Tattersall, Franic Tozycki y Jonny Helm son un grupo de amigos que un día unió su amor por la música. "Amamos hacer canciones, pero sobre todo tocar juntos", afirman. Por ello, decidieron crear una banda: The Wave Pictures.

Con Herman Düne y Darren Hayman como padrinos, estos británicos que comenzaron tocando en pubs y salas londinenses por diversión han llegado incluso a participar en festivales tan conocidos como Tannet Tin, Muévete Weekend o Primavera Sound.

Vuelven a España el 2 de febrero gracias a una nueva edición del Ciclo Emergen&Cias. "Estamos muy felices por tener la oportunidad de volver a tocar juntos y hacerlo en cualquier lugar de España es siempre una gran idea", comenta uno de los integrantes de la banda inglesa.

Su nuevo álbum, Bamboo Diner In The Rain, rompe por completo con todos sus discos anteriores. "Nosotros teníamos muy claro que queríamos hacer un disco que reflejara el tipo de música que nos apetece escuchar y nuestras canciones recogen lo que The Wave Pictures entiende por un álbum de blues", señalan. La mezcla de electrónica con el toque de guitarra acústica de David Tattersall, integrante de la banda, han hecho que el grupo crezca a través de sus nuevas canciones.

Considerándose una banda de indie rock sin influencias indie rock, estos jóvenes británicos aseguran que sus creaciones beben del rock and roll, jazz, blues, country o incluso del folk, además de numerosas bandas y artistas americanos. "Los Rolling Stone son la única excepción -añade- pero ellos claramente aman y hacen sus canciones con influencia americana". Presentan Bamboo Diner In The Rain como algo totalmente diferente a lo que podemos escuchar actualmente en el mundo del blues. "Las canciones de blues que escuchamos en la radio apestan. Les falta todo el espíritu o la personalidad que está vigente en la obra de John Lee Hoocker, Robert Johnson, Mississippi John Hurt u otros grandes músicos".

Según el grupo, los nuevos artistas solo intentan copiar a viejas glorias, dejando atrás toda la libertad de creación y desarrollo que les ofrece el género del blues. Esto hace que las notas, tocadas cada vez más rápido, carezcan de todo tipo de sentimiento. Dejan a un lado la frescura que traen las nuevas composiciones.

"Nuestro disco no pretende sonar a otro que ya haya sido escuchado. John Lee Hoocker siempre suena a él mismo, y eso hace que esté muy contento con la música que realiza. Por ello nosotros estamos contentos de sonar siempre como The Wave Pictures", afirman entusiasmados.

Fieles ante la idea de que las nuevas tecnologías nos deshumanizan, creen que la única forma de luchar contra la falta de personalidad y originalidad que nos ha traído Internet es haciendo música. Bamboo Diner In The Rain es la declaración de guerra a lo que ellos consideran "música robótica". La producción y modificación de los sonidos mediante el ordenador sería uno de los elementos que combaten. "El sonido que generan los seres humanos tocando instrumentos ha sido sacrificado, editado y comprimido para lograr lo que actualmente se considera una grabación perfecta", cuentan con indignación. Esto genera una plantilla que se repite una y otra vez en las grabaciones y actuaciones en directo de las bandas actuales, dejando hueco solo a la "música robótica". También aseguran que "los artistas acaban sometidos a la música que hacen, y eso debe ser combatido".

Ante la necesidad de hacer ver a los compositores y cantantes actuales que es necesario dejarse llevar por las posibilidades que un género les ofrece y bajo el deseo de hacer lo que más les gusta, música, este grupo ha decidido mantener una batalla constante a la falta de originalidad y la caída en lo monótono.

Por ello, cada vez que les preguntan qué puede esperar el público cuando compra una entrada para sus conciertos solo barajan una posible respuesta: diversión.