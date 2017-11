Títeres Etcétera regresa hoy con su función número 100 al Teatro Real

La compañía granadina Títeres Etcétera, dirigida por Enrique Lanz, alcanza hoy su representación número 100 en el Teatro Real, convirtiéndose así en la compañía privada que más veces ha actuado en este auditorio madrileño desde su reapertura en 1997.

Títeres Etcétera vuelve al coliseo madrileño para hacer veinte funciones de El desván de los juguetes, alcanzando la cifra de 115 representaciones cuando finalicen el 26 de noviembre. El espectáculo, con dramaturgia y puesta en escena de Enrique Lanz, se inspira en las obras musicales La boîte à joujoux de André Hellé y Claude Debussy, y The Children's Corner y The Little Negro, de este último compositor.

Títeres, juguetes animados, proyecciones de vídeo, un pianista y una actriz se ponen al servicio de una obra musical de referencia en las composiciones del siglo XX y ofrecen una versión contemporánea para los niños de hoy.

También por estas fechas el Real celebra los 20 años de su reapertura y el bicentenario de su creación, con una programación reputada en el ámbito nacional, que ha dado cabida a espectáculos musicales de títeres como los de Etcétera.