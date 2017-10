Tom Petty nunca estuvo aquí

Al final no pudo ser. Tom Petty ha fallecido sin haber actuado nunca en España, después de 40 años junto a su formación más veterana, los Heatbreakers, y eso que en los últimos tiempos hubo un intento serio de traer a uno de los grandes adalides del rock and roll que truncó el IVAzo aplicado a los espectáculos.

Así lo relató la Asociación de Promotores Musicales (APM) cuando presentó el balance de 2013, en lo peor de la crisis del sector, "en el fango" tras un primer año de una fiscalidad sobrevenida del 21%, la cual, sumada al 10% que entonces se pagaba a la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), hacía de este un país con escasos márgenes y muy poco competitivo a la hora de pujar por atraer grandes giras internacionales.

Puede ser que el caché de Petty fuera inasumible para España, donde no parecía reunir el poder de convocatoria de Bruce Springsteen o de Bob Dylan, camarada en otra de sus bandas, Traveling Wilburys, de los que por cierto ya sólo sobreviven el susodicho y enfurruñado cantautor de Duluth y Jeff Lynne, tras los decesos previos de Roy Orbison y George Harrison.

La ausencia de Petty -muerto este lunes a los 66 años tras un infarto en su domicilio de Los Ángeles-, de los escenarios españoles era más clamorosa cuanto mayor su leyenda y aporte a la historia de la música. Internet es un hervidero de peticiones para traer al autor de Free Fallin' que nunca llegaron a concretarse.

Con Dylan se embarcó en dos giras internacionales, el True Conffesions Tour de 1986 y, un año después, Temples in Flames Tour, que sí pasó por Europa con 23 paradas en total, incluidas tres en Italia y una en París, pero no aquí. Fue justo la única gira de Dylan de los años 80 que no atravesó territorio nacional.

El IVA al 21% aplicado a los espectáculos bajó por fin el pasado 28 de junio al 10%, después de cinco años de mortificar a la industria de la música en vivo. Pero quizás era tarde para restituir algunos daños.

El propio músico había empezado a dar señales de cansancio. "Es muy probable que sigamos tocando, pero ¿vamos a hacer 50 conciertos en una gira? No lo creo. Mentiría si no dijera que he estado pensando en que esta podría ser la última grande. Estamos todos en el tramo final de nuestros 60 años", relataba en una entrevista a Rolling Stone en 2016, anticipando el final de los grandes tours mundiales.

Así fue de hecho con su último gran periplo internacional, el que organizó para celebrar precisamente sus 40 años junto a los Heartbreakers, con una única fecha en Europa. Fue el pasado mes de julio, en el londinense estadio de Hyde Park, al que se desplazaron muchos ciudadanos españoles empujados por el deseo de ver en vivo a una de las personalidades más significativas del género.

Quienes allí estuvieron destacaron una vez más su repertorio, grande pero sin ínfulas, equilibrado en la actitud rock y en su aprecio por la melodía, un polo magnético de bella voz y sempiterna melena rubia al viento.