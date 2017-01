Los Toreros muertos sacarán nuevo disco a lo largo de este año

El músico Pablo Carbonell ha anunciado que en 2017 habrá nuevo disco del grupo que lidera desde 1984, Los toreros muertos, aunque no ha dado detalles sobre los temas que incluirá "porque son cosas que todavía están en proyecto".

Además ha asegurado que este año continuará su carrera musical, "pero no en solitario, sino centrándome en mi grupo, en el de siempre".

El último trabajo del grupo se grabó en directo en 2005 en el Teatro Falla de Cádiz

Carbonell ha dicho que todavía no se sabe cuándo saldrá el disco, ni tampoco con qué compañía, pero sí ha detallado que los temas se irán grabando a la espera de sacar el disco, del que tampoco ha desvelado si será en formato físico o bien en plataformas digitales. El último trabajo del grupo fue editado en 2015, bajo el título de Toreros muertos en vivo, grabado en directo en el Gran Teatro Falla de Cádiz el 28 de febrero de 2015.

Aunque han editado algunas canciones, no publican un disco de estudio desde 1992, cuando sacó al mercado Los toreros muertos cantan en español. Pablo Carbonell asegura que tiene muchos proyectos y, sobre su versatilidad, ha comentado que lo que más le gusta es la música "pero la música tiene un componente de interpretación y ahí me he enfilado yo. También me gusta mucho escribir, En fin, lo más importante es no aburrirse ni aburrir a nadie, desde luego", comentó.